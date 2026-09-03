В Тольятти запустили программу поддержки врачей и педагогов при покупке жилья

С 1 сентября в Тольятти стартовала новая социальная инициатива, направленная на повышение доступности качественного жилья для работников здравоохранения и образования.

Федеральный девелопер Унистрой, чья репутация и надежность проверены 30-летним опытом на рынке, объявил о поддержке специалистов, от работы которых напрямую зависит социальное благополучие и здоровье жителей города.

В рамках программы для сотрудников медицинских и образовательных учреждений предусмотрены специальные условия приобретения недвижимости — дополнительный 2%-ный бонус на покупку жилья.

Поддержка специалистов социальной сферы — это инвестиция в качество жизни всего Тольятти. Доступность комфортного жилья является одним из ключевых факторов, удерживающих квалифицированные кадры в регионе. При этом девелопер транслирует высокие стандарты жилой среды: продуманное благоустройство и закрытые безопасные дворы. Для компании важно, чтобы каждый клиент получал полноценную и развитую инфраструктуру.

«Врачи, медсестры, учителя и воспитатели каждый день выполняют важнейшую миссию — учат наших детей и спасают жизни. Запуская эту программу, мы хотим выразить благодарность людям социально значимых профессий и сделать покупку нового жилья для их семей более доступной», — отметил Евгений Шило, директор по продажам Унистрой в г.Тольятти.

Инициатива уже вступила в силу и распространяется на широкий перечень сотрудников. В сфере здравоохранения условия могут получить врачи всех специальностей (терапевты, хирурги, педиатры, профильные специалисты), средний и младший медицинский персонал (фельдшеры, медсестры, акушерки, санитары), а также руководящий состав медучреждений.

В сфере образования — педагоги, воспитатели детских садов, методисты, педагоги-психологи, логопеды, преподаватели вузов и колледжей, а также административно-вспомогательный персонал учебных заведений.