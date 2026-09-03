С 6 по 10 сентября и с 13 по 17 сентября пройдет капитальный ремонт путей на перегоне Ключики – Прасковьино

Общий объем ремонтных работ составит 13 км железнодорожного полотна.

Проводят работы по:

замене рельсошпальной решетки

глубокой очистке балласта щебнеочистительными машинами

вырезке загрязненного балласта автотракторной техникой и кюветоочистительными машинами

укладке длинномерных рельсовых плетей

выправке пути выправочными комплексами

В связи с этим в расписание ряда электричек внесены корректировки. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании.