в Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»

5 сентября уличная парковка МЕГИ Самара превратится в масштабную интерактивную выставку: на ней установят более 40 единиц спецтехники, чтобы каждый желающий буквально прикоснулся к миру больших машин.

С 13:00 до 17:00 здесь развернется настоящий город профессий, где дети и взрослые смогут изучить технику изнутри, задать вопросы водителям и спасателям, а также стать участниками яркой развлекательной программы.

Гости праздника «Потрогай грузовик!» смогут увидеть вблизи как привычную технику экстренных, строительных и коммунальных служб, так и специальный транспорт. Здесь установят пожарную автоцистерну, троллейбус, скорую помощь, автомобиль инкассаторов, машину поисково-спасательной службы, автокран с 22-метровой стрелой. Можно будет посмотреть на героев МЕГИ – синий трактор «Беларус 82.1» и желтый фронтальный погрузчик. На выставке можно будет фотографировать и трогать технику, сидеть в кабинах, спрашивать о работе у представителей разных профессий.

Помимо знакомства с машинами, гостей ждет анимационная программа для детей и взрослых, конкурсы и подарки, интерактивная зона от партнера «Ковш», где можно познакомиться с миром радиоуправляемых моделей.

«Мы не ставим задачу, чтобы каждый ребенок после этой выставки захотел стать водителем или спасателем. Но мы хотим, чтобы дети знали: мир профессий огромен, и за каждой машиной стоят люди, которые делают важное дело. Иногда одного такого знакомства достаточно, чтобы у ребенка появилась мечта», – сообщила управляющая МЕГИ Самара Лиана Шанидзе.

Вход на мероприятие свободный, но обязательное условие для этого – быть участником программы лояльности MEGA Friends. Зарегистрироваться в ней можно на сайте МЕГИ.

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