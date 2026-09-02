Самарская область присоединяется к проекту «Книжный поезд»!

С 5 по 14 сентября 2026 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ОАО «Российские железные дороги», при участии Союза писателей России пройдёт Всероссийский просветительский проект, «Книжный поезд».

Это уже третий запуск инициативы фестивального движения «Книжные маяки России». Проект посвящён Году единства народов России и 225-летию со дня рождения Владимира Даля.

В рамках проекта в Самарской области пройдут лекции, мастер-классы, семинары, занятия и встречи для читателей и специалистов библиотек региона.

5 сентября в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие региональной программы - творческая встреча «Волга слов». Вдохновением для участников и гостей встречи послужит Самарский край и великая река Волга – вековой символ единства народов, культур и исторических судеб. Волга на протяжении столетий объединяла разные этносы и традиции, формируя неповторимый культурный ландшафт Поволжья, и сегодня продолжает служить неиссякаемым источником творческих идей.

В программе – знакомство с деятельностью ряда литературных объединений Самарской области: «Созвучие» (г. Кинель), «Вдохновение» (г.Сызрань), «Свежий ветер» (г. Самара), «Прогресс» (г. Самара), «Отчий дом» (г. Новокуйбышевск) и «Чернильница» (г. Отрадный). Руководители объединений – Марина Терехова, Илья Портнягин, Игорь Рабштейн, Ольга Целебровская, Надежда Мальгина, Галина Ильдюганова – расскажут о работе сообществ и представят лучших авторов. Гости услышат избранные стихи, короткие рассказы, а также песни в исполнении бардов. Авторы поделятся новыми сборниками и расскажут о своем творческом пути.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована прямая трансляция на портале «Культура.РФ».