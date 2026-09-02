Осенней ярмарки около музея им. Алабина в Самаре в 2026 году не будет

Организация традиционной и привычной для жителей Самары осенней ярмарки на площади музея им. Алабина в 2026 году невозможна. Как заявили в городской администрации, один из фасадов главного здания музея признан аварийным. Его обрушение может представлять опасность для посетителей торговых рядов. Место огорожено. Ярмарка не откроется ни в сентябре, ни в дальнейшие месяцы текущего года.

Однако в мэрии указали на то, что есть альтернативная площадка. С 4 сентября в Самаре начнет работу вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Она разместится рядом с круглогодичными рядами в районе перекрестка улиц Киевской и Тухачевского. Эта ярмарка будет включать 170 торговых мест.

Ранее ярмарка открылась у ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод. Работать обе площадки – на Киевской и в посёлке - будут по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00. Планируется, что обе продолжат действовать до середины ноября. Впрочем, это будет зависеть от погоды, пишет Самара-АиФ.