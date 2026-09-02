В Самаре одобрили проект реставрации синагоги под современные задачи

В Самаре завершилась государственная историко-культурная экспертиза проектной документации по реставрации и приспособлению для современного использования здания хоральной синагоги на улице Садовой, 49. Соответствующий приказ 31 августа опубликовала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) Самарской области.

Здание в мавританском стиле, построенное в 1903–1908 годах по проекту архитектора Зельмана (З.В.) Клейнермана, более 20 лет служило религиозным центром еврейской общины. В 1929 году синагогу закрыли. В советский период здесь размещались дом культуры, а затем — хлебозавод № 8. Производственные нужды привели к значительным изменениям облика: в стенах пробивали проёмы для оборудования, а в 1968 году к фасадам пристроили дополнительные корпуса. С середины 1990-х годов здание пустовало и постепенно приходило в упадок.

Новую редакцию проекта реставрации по заказу «Еврейской общины г. Самары» разработало ООО «Солар Девелопмент». Экспертная комиссия подтвердила, что запланированные работы не нарушат конструктивную надежность объекта. Документация признана полностью соответствующей требованиям законодательства.

Проект предусматривает бережное восстановление памятника архитектуры регионального значения, возвращение зданию исторического вида и переоснащение внутренних пространств. Как сообщили в ГИООКН, в здании планируется разместить музей самарской иудейской общины, молельный зал и помещения для хозяйственных нужд. Также предполагается возведение ненесущих перегородок из кирпича и стекла, пишет Самара-АиФ.