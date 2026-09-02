В Самарской области проходит Всероссийская акция МВД «Помоги пойти учиться»

В Самарской области к Всероссийской акции МВД «Помоги пойти учиться» присоединился Молодежный совет регионального главка.

На территории Самарской области проходит Всероссийская акция МВД «Помоги пойти учиться», целью которой является оказание помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке в период подготовки к началу учебного года.

На очередном заседании Молодёжного совета при ГУ МВД по Самарской области участниками принято решение присоединиться к акции и организовать сбор гуманитарной помощи для школьников новых территорий Российской Федерации.

Так, в Безенчукском районе сотрудники полиции и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел в кратчайшие сроки собрали для ребят школьную форму и канцелярские товары – все, что необходимо для успешной учебы.

«Для нас важно, чтобы дети чувствовали заботу и поддержку, Эта инициатива - проявление гражданской солидарности и искреннего стремления подарить ребятам веру в добро и справедливость» - отметили полицейские.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов подчеркнул: «Успех акции стал возможен исключительно благодаря искреннему неравнодушию и сплоченности участников».

Сбор гуманитарной помощи решено продолжить. Сотрудники полиции и представители общественности выразили готовность и дальше оказывать поддержку школьникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области