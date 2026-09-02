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ИИ — это помощник специалиста или новый участник профессионального процесса?

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29 августа в преддверии нового учебного года самарская молодёжь получила знания об искусственном интеллекте в формате интенсива.  

29 августа в преддверии нового учебного года самарская молодёжь получила знания об искусственном интеллекте в формате интенсива.  

ФестИИваль возможностей нейросетей в новых профессиях креативного сектора был организован Молодёжной редакцией Самарской области при поддержке Министерства молодёжной политики региона и генерального партнёра - федерального застройщика Паритет Девелопмент. 

В своём приветственном слове к собравшейся аудитории Алексей Рыбачев, руководитель самарского филиала архитектурно-проектного бюро «Девижн» ПАРИТЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ отметил: «Для меня огромная честь стоять сегодня здесь и открывать этот молодёжный Фестиваль ИИ от имени нашей команды. Посмотрите по сторонам: зал полон энергии, смелых идей и горящих глаз. Для нас, как для генерального спонсора, это самый главный индикатор того, что мы всё делаем правильно. Инвестировать в вас — самая надёжная ставка из всех возможных. Вы — первое поколение, которое воспринимает нейросети не как магию или фантастику, а как абсолютно естественный рабочий инструмент. Для многих из вас этот фестиваль может стать тем самым трамплином в профессию мечты. Объявляю ФестИИваль открытым!»

В торжественной церемонии открытия принял участие Кирилл Галанин, общественный помощник Губернатора Самарской области по вопросам внедрения технологий ИИ в работу органов государственной и региональной власти: «Сейчас искусственный интеллект стал частью нашей обыденной жизни. С его помощью генерируется контент, анализируются данные, он задействован в государственной, общественной и бизнес сферах. В общем, ребята, возможностей для развития у вас достаточно!».

Сергей Гайко, помощник Губернатора Самарской области по СВО также приветствовал собравшихся в зале Молодёжного центра участников, спикеров и почётных гостей ФестИИваля. Он не только подчеркнул значимость использования возможностей нейросетей и искусственного интеллекта в вопросах безопасности, но и возглавил одно из мероприятий деловой программы - круглый стол, за которым собрались ведущие российские специалисты в AI-cфере, руководители промышленных предприятий и представители госсектора. «Наши оппоненты уже активно применяют искусственный интеллект в бою, в промышленном производстве. Нам тоже нужно двигаться в сторону промышленности и безопасности. Без молодежи, готовой учиться, мы не справимся. Отрадно видеть вас здесь, на Фестивале искусственного интеллекта, готовых к интенсивному обучению и дальнейшей работе». 

Организационным партнёром Фестиваля выступил самарский СБЕР. Специалисты Поволжского банка ПАО Сбербанк провели секцию по управлению проектами и прочитали лекцию по кибербезопасности.

Одним из центральных событий фестиваля стала «Ярмарка ИИ-профессий». Она позволила участникам события близко познакомиться с профессиями федеральных экспертов-наставников.

Руководитель Молодёжной редакции63 Марианна Измайлова и продюсер ФестИИваля Павел Стародубцев отметили, что ФестИИваль стал первым в регионе и даже в России практико-ориентированным событием по работе с нейросетями и искусственным интеллектом для молодёжи. «ФестИИваль показал, что ИИ - это современный удобный инструмент. Он позволяет экономить время, оптимизируя процессы при создании контента и в решении профессиональных задач. Важно, что на тематических треках ребят в первую очередь учили думать и размышлять, а уже затем обучили написанию текстов, генерации фото- и видео контента, созданию звуковых дорожек к новостному сюжету, саундтреков, сценарному мастерству и созданию современных сайтов, анализу информации с помощью ИИ», - отметили организаторы. 

Для этого в Самару приехали эксперты-наставники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Вологды: режиссёр Виталий Рождественский, моушн-дизайнер Никита Секретарёв, графический дизайнер Митя Круто, саунд-продюсер Олег Белозёров, редактор Алена Волкова, бизнес-ментор, создатель сайта www.fest-ai.ru Алекс Волков, стратег Наринэ Гзогян и  специалист по продвижению Николай Любимов. 

Антон Никитин из Вологды выступил в роли партнёра ФестИИваля и провёл часовой мастер-класс по своей авторской методике «Мышленоведение», основанной на элементарном принципе: форма-содержание-смысл, где человек - открытая, увлекающаяся, активная и деятельная натура.

Участники ФестИИваля остались довольны полученными знаниями. Анастасия Тишкина из Самары дала обратную связь: «Спасибо за интересный фестиваль! Спикеры были очень крутые, большой респект, что вам удалось привлечь таких профессионалов в своей сфере!»

 

Фото: Ася Гришина, член-корреспондент Молодёжной редакции63

Теги: Самара

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