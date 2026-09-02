В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой

Специалисты ООО «Средневолжская газовая компания» продолжают переустройство сетей газоснабжения, в связи с чем ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, продлено до 23:59 10 сентября.

Что перекрыто:

ул. Полевая — от ул. Самарской до ул. Садовой;

ул. Садовая — от пересечения с ул. Полевой в сторону ул. Чкалова, на участке 50 метров.

Напомним, маршруты муниципальных автобусов №№ 2, 23, 24, 41, 47, 50 и 91 скорректированы. Подробные временные схемы движения общественного транспорта и ограничений — в приложениях.

Просим жителей и гостей Самары заранее планировать поездки с учетом объезда участков, задействованных для работ на газовых коммуникациях.