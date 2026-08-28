В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов

В Самаре в связи с проведением дорожных работ на перекрестке улиц Красноармейской и Агибалова изменились трассы следования 4 автобусов.

Как сообщили в "Самара Авто Газ", автобусы № 52 и 56 идут по улицам Красноармейской, Спортивной, Вилоновской, Агибалова и далее по своим маршрутам в направлении города.

Автобус № 53 следует по улицам Красноармейской, Спортивной, Вилоновской и Агибалова в направлении города.

Автобус № 480 идет по улицам Красноармейской, Спортивной, Вилоновской и Агибалова и далее по маршруту с заездом на конечную ООТ "Пригородный автовокзал", пишет СитиТрафик.