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В Самарской области полицейские пресекли деятельность нелегального узла связи

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В Самарской области полицейские пресекли деятельность нелегального узла связи

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области задержали 19-летнего безработного, ранее не судимого жителя Забайкальского края, по подозрению в обеспечении функционирования абонентского терминала пропуска трафика в интересах телефонных мошенников.

Полицейские установили, что противоправной деятельностью молодой человек занимался на протяжении нескольких месяцев. Он обслуживал сим-боксы, через которые аферисты дистанционно совершали звонки своим жертвам. Местоположение телефонных узлов связи злоумышленник постоянно менял: брал в аренду квартиры в разных районах города. Оборудование для осуществления противоправной деятельности, замаскированное под музыкальные инструменты, анонимные кураторы присылали ему через курьерскую службу. Задержав юношу в одной из четырех арендованных им квартир, полицейские в трех других изъяли используемую технику, в том числе шесть сим-боксов, каждый на 64 слота, банковские карты, четыре ноутбука, Wi-Fi-камеры, роутеры. Изъятое оборудование направлено на исследование для установления круга лиц, пострадавших от противоправной деятельности задержанного. По данным полиции, один из номеров, задействованных в сим‑боксе, фигурировал в схеме хищения 1,5 млн рублей у самарца, другой – нескольких миллионов у жителя Московской области.

Следственным управлением Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 274.3 УК РФ. Следственные и оперативные подразделения областного главка совместно с коллегами из городского Управления продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к организации нелегального узла связи.

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