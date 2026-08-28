Как в губернии помогают семьям с детьми

Я нашел ошибку
Главные новости:
В период с 20 по 30 августа 2026 года на объектах оперативного обслуживания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте проводится профилактическое мероприятие «Безопасный транспорт».
В Сызрани сотрудники транспортной полиции проводят профилактическую акцию «Безопасный транспорт»
27 августа в ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой прошла торжественная церемония открытия Детского культурно-просветительского центра, созданного за счёт средств нацпроекта «Семья», федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
В День российского кино в ЦРК «Художественный»  открылся Детский культурно-просветительский центр
2 сентября 2026 года в Самару прибудут участники международного Фестиваля-лаборатории «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2026».
Самара примет участников международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 30 августа.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
В рамках комплекса мероприятий, направленных на подготовку к новому учебному году на территории Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку транспортных средств, задействованных в перевозке детей в образовательные организации.
В Самарской области полицейские, в преддверии нового учебного года, проверяют техническое состояние школьных автобусов
Отделение медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера на постоянной основе организует профилактические акции в городах и районах региона.
️️Более 300 тольяттинцев приняли участие в акции по профилактике рака кожи
Фестиваль зумбы на самарской набережной пройдет в последний уик-энд городской акции «Самара в движении».
В Самаре на набережной состоится 4-часовая тренировка по зумбе
В рамках XIII Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2026» состоялось совещание под председательством Дмитрия Чернышенко с руководителями по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации (РНТР).
Самарская область представила результаты научно-технологического развития на форуме «ТЕХНОПРОМ-2026»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.95
1.67
EUR 100.3
2.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Как в губернии помогают семьям с детьми

143
В Самарской области действуют 42 меры поддержки для семей с детьми. Особое внимание уделяют многодетным: для них предусмотрены льготы — от компенсации за обучение до регионального семейного капитала.

В Самарской области действуют 42 меры поддержки для семей с детьми. Особое внимание уделяют многодетным: для них предусмотрены льготы — от компенсации за обучение до регионального семейного капитала.

Одной из самых востребованных мер остается семейный капитал — 100 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей. Оформить выплату можно в МФЦ, на Госуслугах или в соцзащите. С начала 2026 года средства получили более 2,4 тыс. родителей, в бюджете на эти цели предусмотрено почти 495 млн рублей.

Сергей и Екатерина Харитоновы стали многодетной семьей в январе этого года, когда у них родились близнецы Елисей и Арсений. Кроме семейного капитала, они получили 50 тыс. рублей от региона при рождении двойни.

«Через 10 дней деньги уже пришли на карту. На них мы сделали ремонт и обновили инвентарь для старшего сына», — поделилась Екатерина.

«Многодетные родители могут рассчитывать и на другие меры. Например, компенсацию части родительской платы за детский сад или ежегодную выплату на обеспечение одеждой школьников. Мы стараемся, чтобы каждая семья знала о своих возможностях и могла оперативно получить помощь», — отметила старший инспектор отдела организации социальных выплат №1 Управления соцзащиты населения по Октябрьскому и Советскому районам Светлана Щетинина.

Также с 2025 года в рамках нацпроекта «Семья» работает пункт проката предметов первой необходимости для детей до 2 лет. Бесплатно можно взять до 8 предметов из 20 (коляски, кроватки, манежи и др.). Услуга доступна многодетным, молодым, студенческим семьям, семьям участников СВО и другим категориям. С начала года прокатом воспользовались более 1,3 тыс. семей.

Станислав и Наталья Спиридоновы взяли в пункте проката кроватку и манеж.

«Мы недавно купили квартиру, и экономия была очень кстати. Теперь у нас есть мягкая зона для малыша», — рассказал Станислав.

Все меры поддержки реализуются в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. Сейчас помощь семьям с тремя и более детьми – один из приоритетов работы регионального Правительства и социальных служб в рамках Десятилетия многодетной семьи в Самарской области, объявленного Губернатором Вячеславом Федорищевым.

 

Фото предоставлено семьей Харитоновых

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 30 августа.
28 августа 2026, 15:05
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 30 августа. ЖКХ
49
В рамках комплекса мероприятий, направленных на подготовку к новому учебному году на территории Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку транспортных средств, задействованных в перевозке детей в образовательные организации.
28 августа 2026, 14:51
В Самарской области полицейские, в преддверии нового учебного года, проверяют техническое состояние школьных автобусов
В рамках комплекса мероприятий, направленных на подготовку к новому учебному году на территории Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проводят... Общество
79
Фестиваль зумбы на самарской набережной пройдет в последний уик-энд городской акции «Самара в движении».
28 августа 2026, 14:34
В Самаре на набережной состоится 4-часовая тренировка по зумбе
Фестиваль зумбы на самарской набережной пройдет в последний уик-энд городской акции «Самара в движении». Общество
101
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
28 августа 2026  13:28
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
167
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
28 августа 2026  12:25
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
221
Реализация принципа «равный – равному» — вариант, когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Сейчас в формате «равный – равному» в кадровых центрах работают 24 человека.
27 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами, работающими в формате «равный - равному» с ветеранами СВО
717
В среду, 26 августа 2026 года, первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел заседание штаба по обеспечению топливом.
27 августа 2026  18:19
На заседании областного штаба обсудили обеспечение топливом школьных автобусов и малой коммунальной техники
702
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
27 августа 2026  12:47
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
509
Весь список