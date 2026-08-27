На заседании областного штаба обсудили обеспечение топливом школьных автобусов и малой коммунальной техники

В среду, 26 августа 2026 года, первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел заседание штаба по обеспечению топливом.

В нем приняли участие министры областного Правительства, главы муниципальных образований, руководители сетей автозаправочных станций, расположенных на территории Самарской области.

По итогам обсуждения принято решение о продлении лимитов на розничную продажу бензина и дизельного топлива в Самарской области в действующих параметрах, а именно не более 40 литров бензина или не более 100 литров дизельного топлива для легкового автомобиля и не более 300 литров – для грузового автомобиля. Кроме того, продлевается действие разрешения на отпуск топлива в специализированную тару – канистры для перевозки нефтепродуктов, 10 литров на один автомобиль.

Врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков доложил, что ситуация с бензином в Самарской области остается напряженной, но контролируемой. Запасы топлива имеются в наличии, объемы поставок сохраняются.

Как отмечают участники рынка, в августе объемы топлива, проданного в розницу, сохранились на том же уровне, что в прошлом месяце, а у отдельных сетей АЗС превысили июльские значения.

Накануне начала нового учебного года особое внимание участники заседания уделили вопросам обеспечения топливом школьных автобусов. В Самарской области более 17 тысяч школьников в муниципальных районах Самарской области доставляет к месту учебы специализированный транспорт. К 1 сентября готовятся выйти на школьные маршруты 659 единиц техники.

«В настоящее время большинство юридических лиц, организующих перевозки школьников, уже заключили государственные контракты на поставку топлива, до 31 августа контракты будут заключены в полном объеме», - подчеркнул министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Виталий Шабалатов поручил министерству контролировать бесперебойное обеспечение топливом школьных автобусов, выстроить четкий алгоритм заправок транспорта, привязать каждый конкретный автобус к определенной АЗС, где будет предусмотрен резерв топлива, предусмотреть удобные временные интервалы для заправки.

Кроме того, на заседании штаба рассмотрели вопрос обеспечения топливом малой коммунальной техники. В настоящее время бензин для заправки газонокосилок, триммеров и другого оборудования отпускается в канистры в соответствии с действующим лимитом в 10 литров. Однако представители коммунальных предприятий отмечают, что этого недостаточно.

Председатель областного Правительства поручил главам муниципалитетов в течение дня сформировать список потребностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства в таких ресурсах, чтобы рассмотреть вопрос повышения лимитов отпуска топлива для предприятий отрасли ЖКХ.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области