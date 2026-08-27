В Самаре утвердили изменения в структуре городской администрации

27 августа на заседании Думы городского округа Самара был утвержден ряд изменений в структуре администрации города. Эти меры направлены на упорядочение функций в смежных направлениях деятельности, концентрацию ресурсов на стратегических направлениях работы и усиление контроля за финансово-экономической деятельностью города.



Так, в обновленной структуре будет введена должность заместителя главы города, курирующего деятельность Департамента финансов, и должность руководителя Департамента финансов. Подчиняться заместитель главы города, курирующий деятельность данного подразделения, будет напрямую главе города — ранее это направление контролировал первый заместитель главы городского округа.



Также из структуры Аппарата Администрации городского округа Самара исключен Департамент общественных и внешних связей. При этом задачи по работе с НКО, поддержке ТОС, вовлечению жителей в самоуправление и гармонизации межнациональных отношений останутся в Аппарате — их будет курировать Департамент организации процессов управления. Полномочия по развитию международных и межрегиональных связей Самары закрепляются за Департаментом туризма, предпринимательства и торговли.



Для перехода к новой структуре предусмотрен переходный период до 1 декабря текущего года. На это время определена передача полномочий с учетом действующего законодательства.

Фото: пресс-служба администрации Самары