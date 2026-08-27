Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»

По итогам конкурсных процедур МКУ «Центр организации дорожного движения» муниципальный контракт заключён с компанией «Цифровые решения регионов» (ООО «ЦРР»). Она разработает программное и аппаратное обеспечение системы, подключит все её компоненты, а также будет заниматься обслуживанием и техподдержкой.

Для подрядчика подготовлено детализированное техзадание, и уже началась передача документации. Система должна упростить жизнь автомобилистов, разгрузить улицы исторического центра, стабильно работать в часы пик и оставаться понятной как автомобилистам, так и гостям города. Все этапы — на личном контроле главы города и департамента транспорта.

На первом этапе подрядчику переданы проекты организации дорожного движения для участков будущих парковочных зон — со схемами дорожных знаков, разметки и оборудования фото- и видеофиксации.

Первые платные парковки появятся в историческом центре — на территории, ограниченной улицей Максима Горького, Волжским проспектом и улицей Молодогвардейской.

Директор МКУ «ЦОДД» Александр Моргун добавил, что подрядчику переданы данные о тарифах, способах оплаты, видах абонементов, правилах пользования парковками, а также перечень документов для льготных и резидентных разрешений.

В рамках проекта запустят сайт и мобильное приложение — с отображением на карте объектов исторического и культурного наследия рядом с парковками.