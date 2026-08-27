В России запущен информационный проект "Выход 31" для защиты подростков от вербовки

В России начал работу уникальный информационно-просветительский проект « Выход 31 », призванный помочь подросткам и молодёжи, столкнувшимся с вербовками к совершению поджогов, подрывов и других терактов.

Инициатива стала ответом на рост вербовки молодёжи через социальные сети и мессенджеры. Чаще всего злоумышленники действуют по двум схемам: обещают «лёгкий заработок» за простые задания (например, «просто сфотографируй», «просто подожги урну») или оказывают давление на подростка, угрожая уголовным преследованием и шантажируя его угрозами причинить вред жизни и здоровью его семьи. Под видом «подработки» или «квеста» молодых людей вовлекают в поджоги, подрывы, сбор разведданных и иные противоправные действия.

Главная идея проекта заключается в том, что пока реальное преступление не совершено, у человека есть законный путь назад без последствий. Эта история работает не на устрашение тюрьмой, а наоборот, показывает реальную возможность избежать беды и спасти свое будущее прямо сейчас.

Название отсылает к статье 31 Уголовного кодекса РФ «Добровольный отказ от преступления». Закон четко говорит: если ты добровольно остановился и передумал совершать преступление, никакой ответственности не будет. Государство дает этот шанс каждому, кто вовремя одумался.

Проект « Выход 31 » объясняет, как этим шансом воспользоваться. На сайте нет сложных юридических текстов, там собрана понятная информация о двух главных вещах:

Как распознать ловушку. Как понять, что тебе пишет не друг, предлагающий легкий заработок, а преступник. Если задание кажется странным или опасным, нужно просто остановиться. Не выполнять полученные инструкции, не встречаться с незнакомцами, не передавать свои вещи, карты или технику, не отправлять фото и видео.

Что делать, если ты уже в переписке или получил задание. Самое сложное и самое важное - решиться прервать контакт. Проект помогает сделать этот шаг. Важнейший акцент сделан на необходимости обращения за помощью. Подросткам рекомендуют не молчать, рассказать о ситуации доверенным лицам: родным, учителям, соседям, и позвонить в полицию по номеру 102.

Доступ к материалам открыт, регистрация не требуется, сайт адаптирован для мобильных устройств.