В России изменится лимит часов сверхурочной работы

Допустимый предел сверхурочной работы в России с 1 сентября вырастет со 120 до 240 часов в год, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверх установленного рабочего времени. Сейчас ее продолжительность не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

"С 1 сентября 2026 года продолжительность сверхурочной работы можно будет увеличить со 120 до 240 часов в год, если зафиксировать это в коллективном договоре или отраслевом соглашении", - сказал Машаров.

Он уточнил, что нововведение не коснется работников с вредными условиями труда третьей и четвертой степени, среди них шахтеры, сталевары, сотрудники химических производств и водолазы, а также государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Их годовой лимит сверхурочной работы останется в пределах 120 часов.

По словам эксперта, предпенсионеров, пенсионеров и работников с вредными условиями труда первой и второй степени, например, водителей автобусов, лаборантов, электросварщиков, можно будет привлекать к сверхурочной работе свыше 120 часов в год только с их письменного согласия. При этом такая работа не должна быть противопоказана им по медицинскому заключению.

"Оплачивать сверхурочную работу в пределах 120 часов будут так же, как и по прежним правилам. Первые два часа не менее чем в 1,5 размере, последующие часы - не менее чем в двойном размере, а с 121 часа понадобится начислять не меньше двойного размера за каждый час", - добавил эксперт.

Машаров напомнил, что к сверхурочной работе нельзя привлекать беременных, подростков и работников, заключивших ученический договор. Он также отметил, что право работника на дополнительный отдых вместо повышенной оплаты по его желанию останется без изменений.