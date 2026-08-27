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Билайн выходит в премиальный сегмент с новой линейкой тарифов

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Билайн выходит в премиальный сегмент с новой линейкой тарифов

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Билайн запускает отдельное премиальное предложение для клиентов с тремя тарифами — premium M, premium L, premium XL*. Получить специальные условия могут как новые, так и действующие клиенты, выбравшие соответствующий тариф**. В основе предложения — премиум-обслуживание, расширенная защита, выгодный роуминг и цифровые сервисы, а также возможность поделиться привилегиями с семейными номерами.

Одной из ключевых особенностей стал премиальный доступ в сети Билайна. Он позволит клиентам премиальной линейки получать приоритетный доступ к ресурсам сети в моменты высокой нагрузки, например в метро, на стадионах, концертах и других местах большого скопления людей.

Изменится и обслуживание. Премиальные клиенты смогут быстрее соединяться со специалистом контактного центра Билайна без длительного ожидания. Во все три тарифа войдут защита от спама и мошенников, защита от несанкционированной замены сим-карты и 1 ТБ в Облаке Билайн (6+)***. В зависимости от тарифа также будут доступны безлимитный интернет, пакеты связи за границей и скидки до 100% на дополнительные номера для близких. Для пользователей тарифа premium XL также будет работать «вечный номер» — он остается закреплен за владельцем даже при длительной блокировке.

«Мы выходим в премиальный сегмент с отдельным продуктом. Премиальность — это не просто больше гигабайт и минут. Это прежде всего другой опыт взаимодействия с оператором: приоритет в сети в моменты высокой нагрузки, быстрое решение вопросов, дополнительная защита, удобная связь в поездках и возможности для близких. Вокруг этого мы и строили новую линейку тарифов», — рассказывает Олег Решетин, заместитель генерального директора Билайна.

Для новых клиентов линейка premium M, premium L, premium XL будет доступна в виде отдельных тарифов стоимостью от 1300 до 4000 рублей в месяц. Они включают от 2000 до 5000 минут и 1024 ГБ, на старших уровнях — безлимитный мобильный интернет и пакеты для роуминга. Чем выше уровень, тем шире набор сервисных и цифровых возможностей.

* premium — премиум (премиальный).

**Территория действия услуги, ограничения и подробности на beeline.ru.

*** Облако Билайн (6+) для ряда абонентов Билайна на устройствах с выходом в Интернет в сети оператора. Может быть платным. Подробнее: beeline.ru.

 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник изображения – Билайн.

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