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Самарцы потратят на спорттовары для осени в среднем 9 000 рублей

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Самарцы потратят на спорттовары для осени в среднем 9 000 рублей

Осень — повод продолжить заниматься спортом или возобновить отложенные тренировки, выяснили аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы. Согласно результатам опроса, почти половина респондентов продолжат занятия, а четверть — начнут тренироваться осенью. 8 из 10 жителей Самары планируют докупить для этого спорттовары, потратят на них в среднем 9 000 рублей. 

73% жителей Самары планируют заниматься спортом или физической активностью этой осенью. В основном это молодежь 18-24 (79%) и 25-34 лет (78%). 44% опрошенных уже занимаются сейчас и осенью планируют продолжить — таких больше среди мужчин. А 28% собираются начать занятия или возобновить их — это чаще женщины. 

 

В основном осенью жители Самары намерены выполнять домашние тренировки (52%) или заниматься в тренажерном зале (38%). Мужчины предпочитают бег и скандинавскую ходьбу (26%), велоспорт (20%) и игровые виды — футбол, волейбол, баскетбол (20%). Женщины — йогу, пилатес, растяжку (17%), плавание (20%) и танцы (16%). 

При этом 8 из 10 жителей Самары планируют докупить к осени спортивные товары. Чаще всего это одежда (55%) и обувь (37%). 34% собираются приобрести спортивное питание и витамины, а 25% —  дополнительный инвентарь, например, коврик, гантели или резинки. Еще 25% хотят купить что-то из гаджетов — фитнес-браслет или умные часы. Чаще это молодежь 18-24 лет. 

Потратить на это опрошенные в среднем собираются около 9 000 рублей. 14% планируют уложиться в 3 000 рублей, 34% — в сумму от 3 000 до 5 000 рублей, а 23% — от 5 000 до 10 000 рублей. Еще 20% готовы потратить от 10 000 до 20 000 рублей, а 8% — больше этих сумм.

«При этом на спорттоварах можно существенно сэкономить, если покупать их на ресейле или в период распродаж. Товары “с рук” в среднем выходят дешевле на 30-50%, а во время распродажи можно найти новые вещи со скидками до 80%», — Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса «Спорт, хобби, товары для детей» в Авито.

При выборе вида спортивной активности на осень респонденты в основном ориентируются на пользу для здоровья и формы (43%). Однако четверти (27%) важно, чтобы активность была в ближайшем доступе, без необходимости далеко ехать. Также четверть (24%) хотят заниматься ради удовольствия и снятия стресса. А 5% выбирают вид спорта за компанию, чтобы совмещать тренировки и встречи с друзьями. Чаще так делают зумеры (9%). 

Выбирая спорттовары, 7 из 10 опрошенных учитывают рекламу. Причем 37% она помогла сравнить варианты и условия, хоть и выбор делался по другим параметрам. 19% принимали решения о покупке именно благодаря рекламе, а 12% узнавали из нее о подходящих товарах для занятий.

Наиболее релевантную рекламу респонденты обычно встречают на площадках электронной коммерции (35%). 31% видят ее на ТВ, а 29% — в поисковых системах. Еще 24% встречают полезные объявления в соцсетях, а 21% — на видеопатформах.

Теги: Опрос

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