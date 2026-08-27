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Август 2026 оказался для россиян менее тревожным, чем август 2024 и 2022 годов

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Август 2026 оказался для россиян менее тревожным, чем август 2024 и 2022 годов

Исследование КРОС показало, что нынешний август – лишь четвертый по степени тревожности за последние 7 лет и менее тревожный, чем предыдущие летние месяцы 2026 года

Август в России традиционно лидирует по уровню тревожности и числу негативных событий. В народе за ним прочно закрепилось название «Черный август». Однако в этом году, вопреки ожиданиям, финальный летний месяц оказался не таким тревожным, как можно было предположить.

КРОС проанализировал регулярно выпускаемый агентством «Национальный индекс тревожностей» за последние годы (выпускается с 2019 года) и пришел к выводу, что нынешний август по степени тревожности не попал в первую тройку за последние семь лет, заняв четвертое место. Выше него оказались августы 2024, 2022 и 2021 годов. 

Более того, август 2026 не стал самым тревожным месяцем даже в текущем году — предыдущие летние месяцы оказались более беспокойными для россиян(среднемесячный индекс тревожностей во втором квартале года составил 1405,38, когда в августе — 1106). При этом с мая по июль главные тревожные темы были схожими с августовскими: топливный кризис, атаки дронов, диверсии.

Для лидирующего августа 2024 года основной тревожностью было вторжение ВСУ в Курскую область, также тревогу вызывали замедление YouTube, диверсии и атаки БПЛА. 

В августе 2022 года тревожный контекст формировался в основном в связи с ситуацией в зоне проведения СВО и возможной эскалацией конфликта с НАТО. Также в тройку попал август 2021 года, когда основные тревоги касались новой волны пандемии коронавируса и обязательной вакцинации от него, а также действовавших в то время ограничительных мер (QR-коды и др.).

Нынешний август, характеризующийся перебоями на АЗС,атаками на НПЗ и склады Wildberries, а также взбудораживший общественность информацией о предстоящем концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге, занял только четвертое место, лишь ненамного опередив август прошлого года (блокировка звонков в Телеграме и WhatsApp, антиалкогольные инициативы в регионах).

-- Традиционные ожидания августовских катаклизмов не оправдались: месяц не стал рекордсменом по уровню тревожности. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, пик топливного кризиса пришелся на июль, а в августе его обсуждение не столь активно. Тем более, топливные кризисы уже и раньше происходили в современной истории страны. Во-вторых, мы наблюдаем эффект «новостного выгорания» - новости, связанные с регулярными атаками беспилотников на различные объекты, стали привычными и воспринимаются пользователями интернета как «одно из многих» событий, а не как нечто из ряда вон выходящее, -- отмечает вице-президент по стратегии и развитию КРОС Кирилл Лубнин

КРОС также изучил, какой из наиболее драматичных августов в истории страны по-прежнему часто вспоминается в СМИ – хит-парад таких августов возглавил август 1991 (путч), далее идут август 1998 (дефолт) и 2008 («пятидневная война» с Грузией)

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