66% жителей Самары считают, что будущее за гибридными профессиями

Авито Работа провела опрос среди 7 000 работающих россиян и выяснила, как они представляют себе это будущее. 66% респондентов из Самары считают, что в ближайшие 5–10 лет большинство профессий станут гибридными — на стыке технологий и общения с людьми.

Самые сильные ассоциации с профессиями будущего у жителей Самары связаны именно с технологиями. 32% опрошенных в первую очередь называют специальности в сфере искусственного интеллекта — разработку нейросетей, машинное обучение, промпт-инжиниринг и AI-интеграцию. Далее идут IT и разработка — 25%, робототехника — 20%, биотехнологии и медицинские технологии — 20%. При этом 20% респондентов ожидают появления профессий, которых пока не существует, а 11% — креативных специальностей.