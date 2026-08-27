66% жителей Самары считают, что будущее за гибридными профессиями

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22:00 28 августа до 20:00 29 августа (время местное) железнодорожный переезд в районе посёлка Чёрновский будет закрыт.
Железнодорожный переезд в районе посёлка Чёрновский будет временно закрыт
В Казани на площадке Казанского государственного аграрного университета завершился финал международного конкурса «АгроНТРИ-2026».
Школьники Самары вошли в число призеров финала «АгроНТРИ‑2026» в Казани
Тренировочную базу «Крыльев Советов» посетил болельщик команды Виктор Тимофеевич Хмелёв, который недавно отметил 90-летний юбилей.
«Крылья Советов» поздравили 90-летнего болельщика Виктора Хмелёва с юбилеем
В региональном центре «Мой бизнес» прошел обучающий семинар по работе с новым программным модулем «Онлайн-калькулятор ОРВ».
В регионе обсудили новый инструмент оценки издержек бизнеса при принятии НПА
Температура воздуха 28 августа в Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С.
28 августа в регионе без осадков, до +21°С
На совместном стенде представлен широкий ассортимент оригинальных запасных частей, выпускаемых предприятиями Группы ОАТ.
Самарские автокомпоненты на международной арене: Группа ОАТ представляет свои разработки на выставке MIMS Automobility 2026 в Санкт-Петербурге
Временный стадион вместимостью более 800 зрителей возводят в эти дни на пляже Первомайского спуска в Самаре.
В Самаре строится стадион для соревнований Спартакиады по пляжному волейболу
В акватории Куйбышевского водохранилища в Тольятти на базе яхт-клубов «Дружба» и «Остров сокровищ» в течение недели проходили чемпионат России.
В губернии завершился чемпионат России по парусному спорту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.18
EUR 98.29
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

66% жителей Самары считают, что будущее за гибридными профессиями

186
66% жителей Самары считают, что будущее за гибридными профессиями

Авито Работа провела опрос среди 7 000 работающих россиян и выяснила, как они представляют себе это будущее. 66% респондентов из Самары считают, что в ближайшие 5–10 лет большинство профессий станут гибридными — на стыке технологий и общения с людьми. 

Самые сильные ассоциации с профессиями будущего у жителей Самары связаны именно с технологиями. 32% опрошенных в первую очередь называют специальности в сфере искусственного интеллекта — разработку нейросетей, машинное обучение, промпт-инжиниринг и AI-интеграцию. Далее идут IT и разработка — 25%, робототехника — 20%, биотехнологии и медицинские технологии — 20%. При этом 20% респондентов ожидают появления профессий, которых пока не существует, а 11% — креативных специальностей.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Школьный шоппинг стартует в мае: родители тратят три месяца на подготовку к сезону
27 августа 2026, 13:06
Школьный шоппинг стартует в мае: родители тратят три месяца на подготовку к сезону
Каждый третий (28%) распределяет школьный шопинг на все лето, а лишь 3% начинают готовиться сразу после окончания предыдущего учебного года. Общество
203
Самарцы потратят на спорттовары для осени в среднем 9 000 рублей
27 августа 2026, 12:32
Самарцы потратят на спорттовары для осени в среднем 9 000 рублей
Выбирая спорттовары, 7 из 10 опрошенных учитывают рекламу. Причем 37% она помогла сравнить варианты и условия, хоть и выбор делался по другим параметрам. Спорт
212
В Самаре 81% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках
27 августа 2026, 09:48
В Самаре 81% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках
Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 83%, среди имеющих среднее специальное — 74%. Общество
257
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
27 августа 2026  12:47
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
244
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
27 августа 2026  12:42
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
250
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
27 августа 2026  11:13
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
271
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
27 августа 2026  10:08
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
276
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
27 августа 2026  09:22
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
302
Весь список