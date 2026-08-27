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Россиян предупредили, когда можно получить штраф при перевозке крупной собаки в машине

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Россиян предупредили, когда можно получить штраф при перевозке крупной собаки в машине

Портал «АвтоВзгляд» предупредил россиян о том, в каких случаях за перевозку крупной собаки в автомобиле может грозить штраф.

Отмечается, что крупная собака, которая сидит на переднем пассажирском сиденье, может перекрывать боковой обзор, и если камерами фиксации таки случае пока не фиксируются, инспектор ГАИ может остановить автомобиль и оштрафовать водителя.

В издании обратили внимание на то, что на практике суды чаще поддерживают позицию ГАИ, и животное в салоне рассматривается через требования к размещению груза, но ключевой вопрос состоит вовсе не в статусе живого существа, а в том, создает ли размещение питомца реальную помеху обзору и управлению.

Эксперт Анна Краевская в беседе с «АвтоВзглядом» указала, что если инспектор подтвердит, что животное мешало обзору или управлению, то постановление, скорее всего, останется в силе. При этом она уточнила, что спокойно лежащая на заднем сиденье авто собака нарушением не является, и формально претензия строится не на факте перевозки, а на несоблюдении требования контролировать размещение груза. Впрочем, если животное перемещается свободно и может отвлечь водителя или попасть под педали, инспектор способен усмотреть здесь риск, предупредила спикер.

Отдельным моментом Краевская назвала крупную собаку на переднем сиденье, уточнив, что это зона повышенного внимания. Спикер подчеркнула, что даже если в момент остановки обзор не перекрыт, инспектор может указать на потенциальную опасность при резком маневре.

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