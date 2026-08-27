122 наставника из Самарской области продолжат борьбу за победу в проекте Знание.Наставники

Завершился очередной этап отбора проекта Знание.Наставники, который реализуют Российское общество «Знание» и Министерство просвещения Российской Федерации. Более чем из 15 тысяч заявок эксперты отобрали 3 тысячи наставников со всей страны, которые продолжат участие в проекте и перейдут к выполнению практических заданий. В их число вошли 122 представителя Самарской области.

Среди наставников Самарской области, прошедших отбор, 86 представляют общеобразовательные организации, 36 — организации среднего профессионального образования. Наибольшее число участников из Самарской области продолжит участие в категории «Лучший наставник общеобразовательной организации» среди организаций с численностью обучающихся более 501 человека — 43 человека.

Всего среди 3 тысяч участников нового этапа 2 тысячи наставников представляют общеобразовательные организации, еще 1 тысяча — организации среднего профессионального образования. Наиболее многочисленной стала категория «Лучший наставник общеобразовательной организации» среди организаций с численностью более 501 обучающегося — в ней отобраны 1173 человека.

Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству участников, прошедших в следующий этап проекта. В числе регионов-лидеров также: Ростовская область – 156, Свердловская область — 128, Московская область — 108, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 90, Республика Татарстан — 81, Санкт-Петербург и Челябинская область — по 78, Краснодарский край — 75 и Нижегородская область — 71.

С 26 августа участники приступили к выполнению практических заданий. Им предстоит предложить решение смоделированной педагогической ситуации и обосновать свои действия, а также представить собственную авторскую наставническую практику — описать ее цели, основные этапы, результаты и возможности применения в других образовательных организациях.