Самарское УФСБ возбудило дело о призывах к насилию над сотрудниками ОМОН

УФСБ по Самарской области возбудило уголовное дело против самарца, по данным следствия, призывавшего «к совершению насильственных действий в отношении сотрудников ОМОН по мотивам политической ненависти или вражды». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы с призывами к экстремизму публиковались в мессенджере Telegram. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», пишет Коммерсантъ-Волга.

Самарский районный суд Самары 14 августа заключил фигуранта дела под стражу.