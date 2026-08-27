В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз

Сегодня состоялись специализированные ярмарки вакансий для работников логистического комплекса Вайлдберриз, пострадавшего в результате атаки на склад 2 августа, организованные совместно Кадровым центром «Работа России» Самарской области и компанией Вайлдберриз. Мероприятия прошли одновременно на двух площадках в городах Самара и Тольятти.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева работа по содействию в трудоустройстве сотрудников, ранее задействованных на пострадавшем логистическом складе, была организована Кадровым центром «Работа России» сразу же после происшествия и включала создание консультационных пунктов, «горячей линии». 11 августа в Новосемейкино прошла первая специализированная ярмарка, которую посетили около 300 человек.

В Самаре ярмарка прошла на площадке ТК «Аутлет Молл Letout», в г.о. Тольятти — в территориальном кадровом центре.

«Сегодня ярмарки работают в крупнейших городах региона, — рассказал директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин. — Понимаем всю сложность положения людей, которые потеряли работу, и намерены помочь каждому. Сейчас в области доступны более 35 тысяч вакансий. Ярмарка позволяет пройти несколько собеседований за раз и выбрать подходящий вариант. Механизм действенный: работодатели заинтересованы в привлечении кадров, а соискатели - в скорейшем возвращении к работе».

В ярмарках приняли участие порядка 40-ти крупных работодателей Самары и Самарской области, которые представили соискателям несколько тысяч вакансий в различных отраслях экономики. Среди предложенных позиций - вакансии в сфере транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, ЖКХ, финансов, информационных технологий, а также логистики и складской деятельности. Среди организаций, предложивших вакансии — АО «Самарская кабельная компания».

«На данный момент мы набираем сотрудников на рабочие профессии, — прокомментировала специалист по кадрам АО «Самарская кабельная компания» Александра Городиленко. — Мы людей берем без опыта, у нас есть обучение. У нас, естественно, официальное трудоустройство, официальная зарплата, соцпакет. Мы будем рады видеть новых сотрудников на производстве. Карьерный рост есть, многие мастера, начальники участков у нас вышли из рабочих профессий».

Формат мероприятия предусматривал возможность прохождения нескольких собеседований в сжатые сроки непосредственно на площадке ярмарки. Для повышения эффективности трудоустройства специалисты Кадрового центра организовали для посетителей комплексное сопровождение: консультации по составлению резюме с учетом актуальных требований работодателей, а также информирование о действующих мерах государственной поддержки при трудоустройстве и переезде.

Помимо прямого подбора персонала, участники ярмарки получили возможность детально ознакомиться со спецификой работы представленных организаций, уточнить корпоративные требования и социальные гарантии.

«Предложений много интересных. И в принципе есть то, что заинтересовало. — поделился Дмитрий Зырянов. — Я больше люблю работать с людьми, поэтому ищу работу с коммуникациями. Живу в селе Елховка, так что еще один фактор— географическое расположение предприятия. О ярмарке узнал из корпоративного приложения, а также благодаря персональному обзвону от сотрудников Wildberries. Поддержка чувствуется».

Узнать подробнее обо всех мерах поддержки в целях поиска работы можно по телефону горячей линии Кадрового центра «Работа России» Самарской области — 8 (800) 302-15-44.