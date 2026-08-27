В Волжском районе машина перевернулась в кювет, погиб водитель

В четверг, 27 августа, в 8:03 в пос. Озерки Волжского района произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Автомобиль слетел в кювет и перевернулся. Сообщается, что погиб мужчина. На месте аварии работали пожарные-спасатели ПСЧ 128 ПСО 46 противопожарной службы Самарской области (1 ед. техники, 4 чел), сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Проведен ряд аварийно-спасательных работ: сбор информации, отключение аккумуляторных батарей, стабилизация ТС, пишет Волга-Ньюс.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС