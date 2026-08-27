Сергей Собянин: «Качество образования не должно зависеть от региона проживания»

Московский опыт становится доступным для педагогов региона через ключевой проект Корпоративного университета московского образования — «Взаимообучение городов». С момента запуска в 2017 году он охватил более 120 городов России. Свыше 490 тысяч региональных педагогов уже посетили более 2,6 тысячи образовательных интенсивов. Для учителей из Самарской области тоже доступны все форматы взаимодействия: стажировки в столичных школах, вебинары, онлайн-консультации и курсы на симуляционных тренажерах, разработанных Московским городским педагогическим университетом.

Кроме того, регион активно включается в цифровую трансформацию образования. Цифровые сервисы и подсистемы образовательной платформы «Московская электронная школа» (МЭШ) уже стали основой для образовательных платформ в шести регионах и охватывают около 5 миллионов пользователей. С 1 сентября 2026 года к проекту присоединятся еще пять регионов, включая соседние: Республику Башкортостан и Вологодскую область.

«Невозможно в каждом субъекте создать свои программы высочайшего уровня, дорабатывать их, создавать электронные библиотеки и так далее. Это невозможно и нерационально», — отметил Сергей Собянин, подчеркивая важность создания единой современной образовательной среды.

Партия «Единая Россия» оказывает содействие масштабированию московских образовательных решений на федеральный уровень, поддерживая межрегиональное сотрудничество и обмен лучшими практиками. По инициативе Президента и при поддержке партии реализуется масштабный проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня.

Передача московского опыта в сфере образования регионам создает основу для формирования единой современной системы подготовки кадров, способной отвечать на вызовы технологической эпохи. Качество образования не должно зависеть от региона проживания, а передача проверенных практик выравнивает стартовые возможности детей по всей стране.