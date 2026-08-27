В Самаре снова растёт число засоров - из-за сезона заготовок

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22:00 28 августа до 20:00 29 августа (время местное) железнодорожный переезд в районе посёлка Чёрновский будет закрыт.
Железнодорожный переезд в районе посёлка Чёрновский будет временно закрыт
В Казани на площадке Казанского государственного аграрного университета завершился финал международного конкурса «АгроНТРИ-2026».
Школьники Самары вошли в число призеров финала «АгроНТРИ‑2026» в Казани
Тренировочную базу «Крыльев Советов» посетил болельщик команды Виктор Тимофеевич Хмелёв, который недавно отметил 90-летний юбилей.
«Крылья Советов» поздравили 90-летнего болельщика Виктора Хмелёва с юбилеем
В региональном центре «Мой бизнес» прошел обучающий семинар по работе с новым программным модулем «Онлайн-калькулятор ОРВ».
В регионе обсудили новый инструмент оценки издержек бизнеса при принятии НПА
Температура воздуха 28 августа в Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С.
28 августа в регионе без осадков, до +21°С
На совместном стенде представлен широкий ассортимент оригинальных запасных частей, выпускаемых предприятиями Группы ОАТ.
Самарские автокомпоненты на международной арене: Группа ОАТ представляет свои разработки на выставке MIMS Automobility 2026 в Санкт-Петербурге
Временный стадион вместимостью более 800 зрителей возводят в эти дни на пляже Первомайского спуска в Самаре.
В Самаре строится стадион для соревнований Спартакиады по пляжному волейболу
В акватории Куйбышевского водохранилища в Тольятти на базе яхт-клубов «Дружба» и «Остров сокровищ» в течение недели проходили чемпионат России.
В губернии завершился чемпионат России по парусному спорту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.18
EUR 98.29
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре снова растёт число засоров - из-за сезона заготовок

225
В Самаре снова растёт число засоров - из-за сезона заготовок

В конце августа «РКС-Самара» фиксируют увеличение количества засоров – это результат сезона заготовок, который сейчас в активной фазе у жителей города.

Бригады цеха эксплуатации канализационных сетей безошибочно определяют время года по тому, что достают из труб. В конце лета — начале осени это овощные и фруктовые очистки, арбузные корки, шелуха, косточки и даже целые огурцы. За прошедшую неделю специалисты устранили 110 «овощных» засоров — это больше среднего значения.

Сотрудники предприятия подчёркивают: система ВОДОотведения не предназначена для утилизации твёрдых бытовых отходов. Очистки и кожура не растворяются в воде, а накапливаются в трубах и превращаются в плотные пробки. В итоге стоки не уходят, поднимаются и изливаются через колодцы на улицу. Канализация перестаёт работать, пользоваться водой в доме становится невозможно.

«РКС-Самара» напоминают: унитаз и раковина не предназначены для утилизации пищевых отходов. Всё, что остаётся после чистки овощей и фруктов, нужно отправлять в мусорное ведро. Это простое правило поможет избежать серьёзных проблем и сохранить комфорт в доме и во всём городе.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
376 самарцев рискуют остаться без канализации
26 августа 2026, 11:23
376 самарцев рискуют остаться без канализации
Стоит отметить, что долг жителей нашего города за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превышает 1,5 млрд рублей. ЖКХ
501
Представители «РКС-Самара» приняли участие в круглом столе «Как решать проблему мусора в канализации? Основные направления профилактической работы среди жителей МКЖ», организованном Региональным отделением партии «Единая Россия».
25 августа 2026, 14:10
«РКС-Самара» приняли участие в круглом столе «Как решать проблему мусора в канализации?»
Представители «РКС-Самара» приняли участие в круглом столе «Как решать проблему мусора в канализации? Основные направления профилактической работы... ЖКХ
879
В 2026 году с помощью судов «РКС-Самара» вернули 50 млн рублей долгов за холодное водоснабжение и водоотведение. Взыскание задолженности в судебном порядке – один из способов борьбы с дебиторской задолженностью.
24 августа 2026, 09:59
«РКС-Самара»*: в 2026 году с должников за воду и канализацию через суд взыскано 50 млн рублей
В 2026 году с помощью судов «РКС-Самара» вернули 50 млн рублей долгов за холодное водоснабжение и водоотведение. Взыскание задолженности в судебном порядке... ЖКХ
796

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
27 августа 2026  12:47
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
244
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
27 августа 2026  12:42
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
250
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
27 августа 2026  11:13
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
271
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
27 августа 2026  10:08
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
276
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
27 августа 2026  09:22
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
302
Весь список