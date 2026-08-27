В Самаре снова растёт число засоров - из-за сезона заготовок

В конце августа «РКС-Самара» фиксируют увеличение количества засоров – это результат сезона заготовок, который сейчас в активной фазе у жителей города.

Бригады цеха эксплуатации канализационных сетей безошибочно определяют время года по тому, что достают из труб. В конце лета — начале осени это овощные и фруктовые очистки, арбузные корки, шелуха, косточки и даже целые огурцы. За прошедшую неделю специалисты устранили 110 «овощных» засоров — это больше среднего значения.

Сотрудники предприятия подчёркивают: система ВОДОотведения не предназначена для утилизации твёрдых бытовых отходов. Очистки и кожура не растворяются в воде, а накапливаются в трубах и превращаются в плотные пробки. В итоге стоки не уходят, поднимаются и изливаются через колодцы на улицу. Канализация перестаёт работать, пользоваться водой в доме становится невозможно.

«РКС-Самара» напоминают: унитаз и раковина не предназначены для утилизации пищевых отходов. Всё, что остаётся после чистки овощей и фруктов, нужно отправлять в мусорное ведро. Это простое правило поможет избежать серьёзных проблем и сохранить комфорт в доме и во всём городе.