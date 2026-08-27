Обустройство подъездных путей к соцучреждениям проверили в Самаре

В Самаре проверили выполнение работ по обустройству подходов и подъездных путей к объектам социальной сферы. В преддверии нового учебного года особое внимание уделено участкам рядом с образовательными учреждениями — школами, лицеями, гимназиями, учреждениями среднего и высшего образования. Например, летом отремонтированы подъезды и тротуары, ведущие к школе № 74 на ул. Фасадной в Куйбышевском районе.

«Мы уже завершили приемку школ. Совместно с Департаментом образования администрации города проверили все здания, классы, столовые — школы Куйбышевского района полностью готовы к началу учебного года. Но школа — это не только стены. Очень важно учитывать, как дети до нее добираются. Поэтому параллельно приводили в порядок дороги и подходы к школам. Благоустройство территорий вокруг социальных объектов остается нашим приоритетом, и эту работу планируем продолжать», – сказал глава Куйбышевского района города Самары Алексей Пугачев.

Как отметил директор школы № 74 Анатолий Захаркин, в новом учебном году за парты в образовательном учреждении сядут более 1000 учеников, в том числе 75 первоклассников.

«За все то время, которое моя жизнь связана со школой № 74, нашу прилегающую территорию ни разу не ремонтировали. Очень рад, что глава города Иван Николаевич Носков и администрация города в целом обратили внимание на состояние подходов и подъездов к соцобъектам. Наблюдал за процессом благоустройства, общался с подрядчиком — качество выполнения работ на высоте, замечаний нет. Важно, что после каникул ребятам и их родителям будет удобно ходить в школу, а улица Фасадная как одна из самых оживленных улиц района обновляется и все больше начинает соответствовать своему названию», – отметил директор школы № 74 Анатолий Захаркин.

Аналогичные работы выполнены в районе «больничного городка» — вблизи городской больницы № 10 на ул. Медицинской, 8. На территории уложили новое асфальтобетонное покрытие на тротуаре площадью 890 квадратных метров, заасфальтировали парковочные места площадью 240 квадратных метров, также обновили тротуары и на ул. Бакинской. Общая площадь обновленного покрытия на локации, прилегающей к медицинскому учреждению, составляет более 2000 квадратных метров.

«Живу в этом районе более 40 лет и часто прохожу мимо этой больницы. Конечно, тротуар уже был в плохом состоянии, а здесь находится отделение травматологии, и жителям с травмами было трудно передвигаться. А сейчас тут ровный хороший асфальт, и вся прилегающая территория сразу же приобрела ухоженный вид, спасибо большое», – сказала жительница Куйбышевского района города Самары Татьяна Васильева.

Отметим, что среди социальных объектов, к которым в 2026 году ремонтируют подъезды и подходы, более 65 учреждений образования. К настоящему времени привели в порядок 30 участков автодорог. Среди них — участок ул. Владимирской от ул. Безымянной до ул. Мичурина, где располагаются школы №№ 132 и 148 и несколько детских садов; ул. Теннисная (от ул. Краснодонской до ул. Физкультурной), которая ведет к школам №№ 141, 106 и учебно-спортивному центру «Грация»; ул. Волгина (от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской), в периметре которых расположена школа № 121; детские сады № 337, № 351 «Радуга детства»; ул. XXII Партсъезда (от ул. Ставропольской до ул. Гагарина), ведущая к детскому саду № 81, школам №№ 163 и 166, Самарскому колледжу сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В. Золотухина и учебному корпусу Поволжского государственного университета путей и сообщения, а также другие.

Напомним, с перечнем автодорог и тротуаров г.о. Самара, ведущих к социальным объектам и обновляемым в 2026 году, а также с общим перечнем объектов дорожной ремонтной кампании можно ознакомиться на сайте администрации города: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.