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Проект участницы из Самарской области – в числе сильнейших инициатив программы «Команда России»

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Проект участницы из Самарской области – в числе сильнейших инициатив программы «Команда России»

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели итоги очного этапа программы «Команда России». 150 талантливых управленцев из 49 регионов разработали 102 инициативы, посвященные развитию регионов и муниципалитетов. По итогам модуля было отобрано 20 проектов, которые получат экспертное сопровождение. В их числе – разработка представительницы Самарской области.

«Команда России» – практико-ориентированная программа для молодых управленцев в возрасте до 35 лет из органов власти и подведомственных им организаций, общественных структур и некоммерческого сектора. Обязательным условием участия было наличие собственного проекта или инициативы, готовых к запуску или находящихся в высокой степени готовности. Инициативы оценивались по ряду критериев, среди которых – актуальность, уникальность, степень проработанности и потенциал для масштабирования. До конца 2026 года проекты, вошедшие в топ-20, будет сопровождать команда экспертов Института социальной архитектура Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Социальная архитектура уникальна тем, что она не пытается реагировать на вызовы «здесь и сейчас», а прогнозирует, моделирует и принимает превентивные меры. Именно этому подходу мы обучили победителей Конкурса социальных архитекторов. А теперь они, уже в качестве экспертов, начали сопровождать участников проекта «Команда России». Для нас это знаковое событие, потому что это первый опыт, когда наши социальные архитекторы запускают долгосрочное сопровождение и системную работу. Мы ждём, что такой подход поможет участникам «Команды России» превратить свои идеи в реальные управленческие решения. Ведь каждый проект – это шаг к тому образу будущего, который мы создаем вместе», – отметил директор Института социальной архитектуры Президентской платформы Сергей Володенков.

От Самарской области экспертную поддержку Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Института социальной архитектуры получит проект «Территория семьи. Сызрань» педагога-организатора ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» Ирины Лобовой. Поддержка будет включать помощь в доработке проекта, поиске социальных заказчиков, сопровождении, реализации и пилотном внедрении.

Проект направлен на создание в Сызрани устойчивого сообщества взаимопомощи, где семьи получают поддержку друг от друга, обмениваются опытом и вместе формируют новые семейные традиции. Его задача – дать семьям практические инструменты для решения бытовых, воспитательных и психологических вопросов и дополнить действующие меры поддержки живой горизонтальной средой.

«Участие в программе «Команда России» открыло для меня новые горизонты в развитии проекта «Территория семьи. Сызрань». Особенно важным стало понимание, как сделать эту инициативу более человекоцентричной и полезной для общества. Теперь я еще яснее вижу, что служение людям, поддержка семей и укрепление традиционных ценностей – это вклад в развитие всей страны», – отметила Ирина Лобова.

В основе проекта – модель «семьи помогают семьям»: ядро из активных семей-наставников, очные встречи и мастер-классы, психологические бранчи, чат взаимопомощи, тематические рубрики во «ВКонтакте», а также база полезных материалов – от чек-листов и памяток до трекеров привычек и сборника семейных историй. Ожидается, что проект станет для Сызрани постоянной инфраструктурой семейной взаимопомощи, а затем сможет масштабироваться и на другие муниципалитеты Самарской области.

«Программа «Сенежа» «Команда России» – уникальный проект деятельного лидерства и осознанного служения Родине. Здесь каждый участник работает над своим проектом изменений и учится видеть в нем решение, которое можно усилить и масштабировать. Особенно ценно, что все инициативы рождены из реальных запросов людей: от развития казачьей молодежи в Краснодарском крае и программ стажировок для молодых служащих в Ямало-Ненецком автономном округе до здоровьесбережения школьников в Татарстане и создания сети молодежных советов в Тульской области. 102 социальных проекта – это 102 истории изменений, роста и развития, созданные «Командой России»», – отметил Первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

В фокусе образовательной программы «Команда России» – миссия служения и созидания: в «Сенеже» участники изучали инструменты командного и проектного управления, современные подходы к развитию территорий и повышению качества жизни, получали навыки командной работы и выстраивания партнерской культуры в кросс-отраслевом взаимодействии. Отдельный акцент в программе был сделан на получении навыков анализа актуальных вызовов социально-экономической среды, формировании решений и реализации проектов, направленных на развитие муниципалитетов и регионов, а также на формировании у участников устойчивой мотивации к самореализации в родном регионе и поддержке их социально значимых инициатив.

Среди ключевых событий программы были пленарная сессия «Грани служения», мастер-класс от основателя направления «Исторический менеджмент» Татьяны Григорьевой, встречи в формате «Домен доверия» с заместителем директора направления «Социальные проекты» АСИ Григорием Сайфуллиным и футурологом Русланом Юсуфовым, а также лекции «Сценарии будущего: как принимать решения в условиях неопределенности» и «Семья, рождаемость, многодетность: актуальные решения и лучшие практики».

Второй сезон программы «Команда России» завершится итоговой встречей в «Сенеже». В финале организаторы выберут десять лучших проектов развития, которые будут представлены федеральному руководству и запущены в работу.

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