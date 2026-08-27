В Октябрьске УК необоснованного взыскала с граждан за содержание жилья более 500 тысяч рублей

Прокуратура г. Октябрьска провела проверку соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что на обслуживании одной из управляющих организаций города находится 91 многоквартирный дом. В нарушение требований жилищного законодательства в январе 2026 года в одностороннем порядке без проведения общих собраний собственников жилых помещений компания произвела повышение платы за содержание жилых помещений на 5 %.

По итогам проверки прокуратура города внесла руководителю управляющей компании представление, которое рассмотрено и удовлетворено, однако меры по перерасчету не приняты.

В связи с этим прокуратура города направила в суд иск.

Требования прокурора удовлетворены.

В результате вмешательства прокуратуры управляющая организация произвела перерасчет платы за содержание жилых помещений на сумму более полумиллиона рублей.