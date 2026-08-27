В Самаре открылась фотовыставка «Родина, которую мы защищаем»

Самаре на площади Славы при содействии Правительства Самарской области начала работу фотовыставка «Родина, которую мы защищаем», подготовленная Рекламно-информационным агентством «АРМИЯ РОССИИ» Министерства обороны Российской Федерации.

«Родина, которую мы защищаем» – федеральный выставочный проект, объединяющий уникальные фотоработы, выполненные в различных регионах Российской Федерации. Экспозиция представляет собой художественно-документальное осмысление неразрывной связи между величием русской природы и мощью Вооружённых Сил России, стоящих на страже суверенитета и территориальной целостности страны.

В композиции каждого кадра присутствуют образцы военной техники или военнослужащие, несущие службу по защите Отечества. Фотографии запечатлены в самых отдалённых уголках России – от арктических широт до южных рубежей, от морских побережий до космических стартовых комплексов.

Среди наиболее интересных работ, представленных в рамках фотовыставки, – уникальный кадр с космодрома Плесецк (Архангельская область), запечатлевший старт ракеты-носителя. Изображения с данного объекта публикуются крайне редко, что придаёт экспонируемой фотографии особую документальную и историческую ценность.

Каждая фотография выставки является самобытным олицетворением многообразия и красоты природы России и несокрушимой мощи армии, охраняющей страну и её народ. Экспозиция насчитывает 20 крупноформатных стендов, размещённых в открытом городском пространстве.

Проведение фотовыставки «Родина, которую мы защищаем» в Самаре направлено на укрепление патриотического сознания граждан, популяризацию воинской службы и формирование у жителей региона чувства гордости за Вооружённые Силы Российской Федерации. Проект способствует сохранению и развитию традиций патриотического воспитания в России.

Выставка призвана напомнить каждому гражданину о подвиге и повседневном труде тех, кто обеспечивает мир и безопасность нашего Отечества, в том числе в ходе проведения специальной военной операции.

Вход свободный. Выставка доступна для всех желающих в круглосуточном режиме.