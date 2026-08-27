Россиянам напомнили о праве на ипотечные каникулы с 1 сентября

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22:00 28 августа до 20:00 29 августа (время местное) железнодорожный переезд в районе посёлка Чёрновский будет закрыт.
Железнодорожный переезд в районе посёлка Чёрновский будет временно закрыт
В Казани на площадке Казанского государственного аграрного университета завершился финал международного конкурса «АгроНТРИ-2026».
Школьники Самары вошли в число призеров финала «АгроНТРИ‑2026» в Казани
Тренировочную базу «Крыльев Советов» посетил болельщик команды Виктор Тимофеевич Хмелёв, который недавно отметил 90-летний юбилей.
«Крылья Советов» поздравили 90-летнего болельщика Виктора Хмелёва с юбилеем
В региональном центре «Мой бизнес» прошел обучающий семинар по работе с новым программным модулем «Онлайн-калькулятор ОРВ».
В регионе обсудили новый инструмент оценки издержек бизнеса при принятии НПА
Температура воздуха 28 августа в Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С.
28 августа в регионе без осадков, до +21°С
На совместном стенде представлен широкий ассортимент оригинальных запасных частей, выпускаемых предприятиями Группы ОАТ.
Самарские автокомпоненты на международной арене: Группа ОАТ представляет свои разработки на выставке MIMS Automobility 2026 в Санкт-Петербурге
Временный стадион вместимостью более 800 зрителей возводят в эти дни на пляже Первомайского спуска в Самаре.
В Самаре строится стадион для соревнований Спартакиады по пляжному волейболу
В акватории Куйбышевского водохранилища в Тольятти на базе яхт-клубов «Дружба» и «Остров сокровищ» в течение недели проходили чемпионат России.
В губернии завершился чемпионат России по парусному спорту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.18
EUR 98.29
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные

Россиянам напомнили о праве на ипотечные каникулы с 1 сентября

214
Россиянам напомнили о праве на ипотечные каникулы с 1 сентября

Россияне смогут с 1 сентября взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Причем можно на этот период как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер, рассказал RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он подчеркнул, что при желании воспользоваться новой мерой поддержки семьям не придется подтверждать снижение доходов, единственное условие – рождение ребенка и соблюдение общих требований к ипотеке. В том числе сумма кредита не может превышать 15 млн рублей, а купленное жилье должно быть единственным.

«Наличие небольшой доли в другом жилье не всегда лишает права на каникулы: закон допускает ее в установленных пределах, — подчеркнул Чернышов. — Новые правила будут действовать и по ипотеке, оформленной до 1 сентября 2026 года».

Максимальная длительность ипотечных каникул – 18 месяцев, но важно, что завершиться они должны до того, как ребенку исполнится 1,5 года.

Для получения меры поддержки нужно обратиться в банк и подтвердить рождение или усыновление ребенка, а затем выбрать либо приостановку выплат, либо снижение размера взносов. Депутат подчеркнул, что ипотечные каникулы – это не списание долга, а с 7 по 18 месяц на остаток долга начисляются проценты по действующей ставке. Лучше заранее проверить, как изменится график платежей при оформлении каникул, заключил парламентарий.

До этого глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести выплаты в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей семьям с детьми на погашение ипотеки. По его убеждению, это даст многодетным семьям возможность быстрее решать жилищный вопрос и приведет к росту их числа.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
27 августа 2026  12:47
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
244
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
27 августа 2026  12:42
Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области
250
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
27 августа 2026  11:13
В Самаре и Тольятти прошли ярмарки вакансий для сотрудников пострадавшего склада Вайлдберриз
271
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
27 августа 2026  10:08
Определили подрядчика, который займётся созданием программно-аппаратного комплекса «Парковки Самары»
276
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
27 августа 2026  09:22
1 сентября 2026 года в Самаре будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя
302
Весь список