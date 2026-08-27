Россиянам напомнили о праве на ипотечные каникулы с 1 сентября

Россияне смогут с 1 сентября взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Причем можно на этот период как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер, рассказал RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он подчеркнул, что при желании воспользоваться новой мерой поддержки семьям не придется подтверждать снижение доходов, единственное условие – рождение ребенка и соблюдение общих требований к ипотеке. В том числе сумма кредита не может превышать 15 млн рублей, а купленное жилье должно быть единственным.

«Наличие небольшой доли в другом жилье не всегда лишает права на каникулы: закон допускает ее в установленных пределах, — подчеркнул Чернышов. — Новые правила будут действовать и по ипотеке, оформленной до 1 сентября 2026 года».

Максимальная длительность ипотечных каникул – 18 месяцев, но важно, что завершиться они должны до того, как ребенку исполнится 1,5 года.

Для получения меры поддержки нужно обратиться в банк и подтвердить рождение или усыновление ребенка, а затем выбрать либо приостановку выплат, либо снижение размера взносов. Депутат подчеркнул, что ипотечные каникулы – это не списание долга, а с 7 по 18 месяц на остаток долга начисляются проценты по действующей ставке. Лучше заранее проверить, как изменится график платежей при оформлении каникул, заключил парламентарий.

До этого глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести выплаты в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей семьям с детьми на погашение ипотеки. По его убеждению, это даст многодетным семьям возможность быстрее решать жилищный вопрос и приведет к росту их числа.