«Патриотизма без знания истории не бывает»: в Самаре наградили победителей конкурса музеев и «Диктанта Победы»

В Самаре подвели итоги сразу двух значимых патриотических проектов «Единой России»: регионального этапа всероссийского конкурса школьных музеев «Военно-исторические диорамы: история в деталях» и Международной исторической акции «Диктант Победы». Торжественная церемония награждения прошла в стенах Самарского областного художественного музея.

В 2026 году конкурс диорам собрал 62 образовательные организации из города и области. Участники соревновались в трёх категориях: «Лучший городской школьный музей», «Лучший сельский школьный музей» и, вне основного зачёта, «Лучший музей вуза». Жюри строго оценивало историческую достоверность макетов (размером до 1,5 метров), будь то эпизоды Великой Отечественной войны, сражения XIII века или сцены специальной военной операции.

Среди городских школ первое место занял Музей истории школы №8 «ОЦ» имени В.З. Михельсона из Новокуйбышевска, второе — музей «Тыл на страже неба» самарской школы № 80, третье — «Музей военной контрразведки «Гриф «Совершенно секретно» самарской школы №49.

Среди сельских школ лучшим признан музей «Наша память» ГБОУ СОШ №1 села Обшаровка Приволжского района, второе место разделили музей боевой славы 65-й стрелковой дивизии из посёлка Придорожный Волжского района и краеведческий музей школы №1 станции Шентала, третье место присуждено сразу трём участникам — из села Исаклы, посёлка Усть-Кинельский и села Алексеевка.

Среди вузов победителем признан музей Самарского государственного экономического университета.

Работы победителей регионального этапа отправятся в федеральный оргкомитет, где пройдут экспертную оценку, а также будут выставлены на народное онлайн-голосование на сайте диктантпобеды.рф. Лучшие музеи страны получат денежные сертификаты на развитие — до полумиллиона рублей.

«Школьники — огромные молодцы. Вместе с наставниками они изучали архивы, спорили, перепроверяли факты, выверяли каждую деталь — полностью погружались в историю. Для меня, как регионального координатора федерального партпроекта «Историческая память», это очень ценно. Патриотизма без знания родной истории не бывает. Спасибо каждому, кто участвует, кто помнит и учит помнить других», — отметил председатель Думы г.о. Самара, координатор партпроекта «Историческая память» в регионе Сергей Рязанов, который вручил награды ребятам и их педагогам.

В этот же день чествовали и отличников «Диктанта Победы». В этом году акция объединила более 70 тысяч жителей Самарской области на 1800 площадках. Пятеро участников, показавших максимальный результат за минимальное время, стали региональными победителями.

«Самарская область уже не первый год оказывается в числе лидеров этой патриотической акции. Значит, мы умеем не только хранить память, но и проверять себя, соревноваться, расти — и делать это с искренним интересом», — подчеркнул Сергей Рязанов.

С приветственным словом на церемонии также выступил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» в Самарской области, Герой России Максим Девятов, который поблагодарил педагогов и наставников: «Они год за годом заражают молодёжь исследовательским интересом, вкладываются в патриотическое воспитание, берегут историческую память. Такие встречи дарят не только награды, но и повод задуматься: а что мы оставим после себя?»

Напомним, что в 2026 году Самарская область в восьмой раз присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы», организованной в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Акция была посвящена 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова и другим выдающимся советским военачальникам, а также 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Для проведения «Диктанта Победы» в Самарской области было зарегистрировано 2086 площадок — абсолютный рекорд за всю историю проведения акции в губернии. Из них 734 площадки работали в школах и колледжах, 23 — в вузах, 130 — в библиотеках, 247 — в профсоюзных организациях, 758 были организованы местными отделениями партии.

Несмотря на атаку вражеских беспилотников на самарский регион, акция состоялась: открылось 1800 площадок, а число участников составило порядка 70 тысяч человек — также рекордный показатель. Всего в 2026 году «Диктант Победы» написали 2,8 миллиона человек в 77 странах мира, что стало рекордом за всю историю проекта, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"