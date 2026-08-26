26 августа в Самаре будут косить газоны по 16 адресам

Покос газонов



В Самаре продолжается сезонный покос травы. По 1 циклу работы выполнены на площади 472,42 га (100%), по 2 циклу (повторный покос) — 472,42 га (100%), по 3 циклу — 469,9 га (99,4%), по 4 циклу — 124,9 га (26,4%).



26 августа запланированы работы по адресам (по погодным условиям):

Чекистов от Аэропортовского шоссе до ул. Магистральной

"Чекистов" мост

Береговая от ул. Земеца до тупика

Боярова (Овощной тупик) от Корсунского пер. до тупика

Металлургическая от ул. Магистральной до ул. Товарной

Ленинская

Автомобильная дорога по периметру Чкаловского сквера № 1 и по Чкаловскому спуску до Дворца Спорта (с лестницей)

Новосельская от ул. Охтинской до дороги на Нефтегорск

Уральская от Кряжского шоссе до ул. Барнаульской

Восстания от ул. Тамбовской до дома № 23 по ул. Восстания

Охтинская (пос. Рубежный)

Тамбовская от Новокуйбышевского шоссе до ул. Восстания

Николая Панова ул. от ул. Маломосковской до ул. Ново-Садовой

Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. имени академика Н.Д. Кузнецова

Ул. Силовая

Антонова-Овсеенко

Фото: пресс-служба администрации Самары