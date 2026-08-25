Вячеслав Федорищев принял участие в августовской конференции работников образования Самарской области

Сегодня, 25 августа, прошла ежегодная августовская конференция работников образования Самарской области. В ней принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона совместно с министром образования Самарской области Виктором Акопьяном, председателем Самарской Губернской Думы, председателем Совета ректоров вузов, академиком РАН Геннадием Котельниковым и депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным рассказали о реализации национальных приоритетов в региональной системе образования, обсудили главные вопросы развития системы образования и новые вызовы предстоящего учебного года.



В онлайн формате к августовской конференции подключились около 40 тысяч педагогов со всего региона, главы 37 муниципальных образований, депутаты и активные родители.



«Это важное событие для всего педагогического сообщества Самарской области. Экономический рост, развитие науки, укрепление обороноспособности страны, обеспечение высокой конкурентоспособности России – все это невозможно без образования. Именно поэтому Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подписал Указ о признании особого статуса и высокой общественной важности профессии учителя. Согласно этому документу, государство признает уникальную роль педагогов в обучении и воспитании граждан, которая помогает сохранить и приумножить интеллектуальные, культурные и нравственные ценности общества. И сегодня в первую очередь я выражаю благодарность вам за то, что с большой ответственностью и вниманием подходите к возложенной на вас миссии. Эффективность вашей работы, всей системы самарского регионального образования подтверждается положительной оценкой со стороны федеральных органов власти», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам августовской конференции.



Губернатор отметил, что по уровню образования регион занимает 4 место в России.



В ходе августовской конференции были рассмотрены самые актуальные темы, в их числе модернизация инфраструктуры, открытие новых школ и детских садов, оснащение современным оборудованием.



«Введена школа в микрорайоне «Сокол» в Самаре. Завершаем строительство общеобразовательного учреждения в городе Сызрань на 1,5 тысяч мест. Кроме того, в ближайшие три года построим ещё 5 объектов: 3 школы в Тольятти и 2 - в Самаре. Также в 2027-2028 годах возведем 6 детских садов: три в Тольятти, два в Самаре и один в микрорайоне «Южный город» в Волжском районе. В целом реализация этих проектов позволит создать дополнительно более 6 тысяч школьных и более 1 тысячи 600 дошкольных мест», - подчеркнул глава региона.



Самарская область продолжит активно участвовать в мероприятиях национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья».



Важными темами конференции также стали: использование цифровых технологий и искусственного интеллекта, обеспечение безопасности, поддержка одаренных детей и педагогов.



Еще одно направление, которое сегодня отметил глава региона – организация шахматных классов в каждой школе. Вячеслав Федорищев поручил министерствам образования и спорта открыть шахматные классы во всех школах к началу следующего учебного года, где еще они не открыты.



Отдельно обсудили результаты ЕГЭ: более 40% региональных выпускников на ЕГЭ сделали свой выбор в пользу учебных предметов, позволяющих поступить на технические специальности, которые очень востребованы в Самарской области.



Кроме того, Вячеслав Федорищев отметил, что Самарская область вошла в пятерку лучших регионов по реализации плана повышения качества математического и естественно-научного образования по итогам прошедшего учебного года.



«Еще одна важная задача – сформировать и укрепить у подрастающего поколения чувство патриотизма и гражданственности, осознания традиционных семейных ценностей. Пробудить в нем интерес к изучению и сохранению историко-культурного наследия многонационального Самарского края», - добавил губернатор.



С основным докладом о реализации национальных приоритетов в региональной системе образования выступил министр образования Самарской области Виктор Акопьян. Министр осветил ключевые образовательные тренды.



«Августовская конференция – одно из главных событий года для работников сферы образования. В рамках конференции мы подвели итоги прошедшего учебного года и установили задачи на следующий. Обсудили создание современной инфраструктуры и цифровизацию образования, развитие дошкольного образования, новые предметы и оценки за поведение в школах, а также повышение качества математического и естественно-научного образования, популяризацию СПО, в том числе федпроекта «Профессионалитет». Отдельное внимание уделили мерам поддержки педагогов», – отметил Виктор Акопьян.



Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов региона, академик РАН Геннадий Котельников напомнил, что вузы Самарской области готовят специалистов практически по всем специальностям и направлениям подготовки, существующим в системе высшего образования России. «В этом году для региона было установлено 12 100 бюджетных мест, в том числе 9 690 мест по программам бакалавриата и специалитета. Учитывая то, что в этом году школы региона окончили 12 500 одиннадцатиклассников, большинство самарских выпускников имеют возможность учиться в самарских вузах на бюджетных местах. Окончательные итоги приемной кампании еще не подведены, но уже сейчас можно с удовлетворением констатировать, что более 75% выпускников самарских школ будут учиться в местных вузах на бюджетной основе. Более того, среди студентов - около 20% – из других регионов России, 8% – иностранные студенты. Это говорит о том, что Самарская область – крупный экспортер высшего образования. Наш безусловный приоритет – поддержка участников специальной военной операции, в том числе в сфере высшего образования. Определена квота для них в размере 10% от общего числа бюджетных мест – 969 мест. А по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева с прошлого года введена новая мера поддержки. Участникам и вдовам участников СВО при платном обучении в государственных вузах затраты по его оплате компенсируются за счет средств областного бюджета», - отметил Геннадий Котельников.



Помимо всего, поступило предложение создать систему для возможности бесплатных занятий в частных клубах детям участников СВО. «Это наш долг перед теми, кто отдает все ради нас. Необходимо получить реальность, в которой каждый ребенок участника СВО сможет бесплатно заниматься в спортивной секции. Пусть они чувствуют: их не забыли, их ценят, о них заботятся. Пусть эти дети растут сильными — физически и духовно. Пусть они знают: пока их родители защищают Родину, Родина защищает их», - подчеркнул Александр Живайкин.

Фото: Иван Макеев