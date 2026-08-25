Я нашел ошибку
Главные новости:
25 августа в Самаре подвели итоги Спартакиады сотрудников Трамвайно-троллейбусного управления и торжественно поздравили победителей.
Подведены итоги Спартакиады среди сотрудников Трамвайно-троллейбусного управления в Самаре
Руководителей и сотрудников некоммерческих организаций Самары и региона приглашают на очный практический семинар. Встреча пройдет в Самаре 27 августа с 11:00 до 14:00
Самарские НКО приглашают на семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов»
С 10:00 26 августа до 23:59 15 сентября в Самаре будет ограничено движение и запрещены остановка и стоянка транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, по ул. Волгина на пересечении с ул. Аэродромной (поворот на ул. Волгина будет невозможен). 
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Волгина и Аэродромной
22 августа в главном зале Спортивно-концертного комплекса города Курска состоялся показ Самарской хроники о событиях Курской битвы.
1500 жителей Курска увидели кадры фронтовых операторов Самарской студии кинохроники
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур. Эти вопросы всегда в фокусе внимания областного правительства, и в каждой поездке в муниципалитет имеют первостепенное значение.
Вячеслав Федорищев 25 августа рааботает в Чапаевске. Губернатор начал с главного – с безопасности.
Сегодня, 25 августа, прошла ежегодная августовская конференция работников образования Самарской области. В ней принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев принял участие в августовской конференции работников образования Самарской области
В Тольятти в универсальном спортивном комплексе «Олимп» завершились соревнования по гандболу среди женских команд в рамках Спартакиады народов России.
Команда Москвы стала чемпионом Спартакиады народов России по гандболу среди женских команд
В Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова состоялась встреча командного чемпионата России по спидвею на гаревой дорожке.
«Мега-Лада» одержала победу над «Востоком» в командном чемпионате России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.46
1.17
EUR 98.52
1.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Юным велосипедистам Большеглушицкого района напомнили о правилах безопасного движения
В День Государственного флага России на площади Славы в Самаре молодёжь региона собралась, чтобы вместе спеть главную песню праздника
В Тольятти полицейские провели акцию «Каникулы с Общественным советом».
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев принял участие в августовской конференции работников образования Самарской области

372
Сегодня, 25 августа, прошла ежегодная августовская конференция работников образования Самарской области. В ней принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сегодня, 25 августа, прошла ежегодная августовская конференция работников образования Самарской области. В ней принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона совместно с министром образования Самарской области Виктором Акопьяном, председателем Самарской Губернской Думы, председателем Совета ректоров вузов, академиком РАН Геннадием Котельниковым и депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным рассказали о реализации национальных приоритетов в региональной системе образования, обсудили главные вопросы развития системы образования и новые вызовы предстоящего учебного года.

В онлайн формате к августовской конференции подключились около 40 тысяч педагогов со всего региона, главы 37 муниципальных образований, депутаты и активные родители.

«Это важное событие для всего педагогического сообщества Самарской области. Экономический рост, развитие науки, укрепление обороноспособности страны, обеспечение высокой конкурентоспособности России – все это невозможно без образования. Именно поэтому Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подписал Указ о признании особого статуса и высокой общественной важности профессии учителя. Согласно этому документу, государство признает уникальную роль педагогов в обучении и воспитании граждан, которая помогает сохранить и приумножить интеллектуальные, культурные и нравственные ценности общества. И сегодня в первую очередь я выражаю благодарность вам за то, что с большой ответственностью и вниманием подходите к возложенной на вас миссии. Эффективность вашей работы, всей системы самарского регионального образования подтверждается положительной оценкой со стороны федеральных органов власти», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам августовской конференции.

Губернатор отметил, что по уровню образования регион занимает 4 место в России.

В ходе августовской конференции были рассмотрены самые актуальные темы, в их числе модернизация инфраструктуры, открытие новых школ и детских садов, оснащение современным оборудованием.

«Введена школа в микрорайоне «Сокол» в Самаре. Завершаем строительство общеобразовательного учреждения в городе Сызрань на 1,5 тысяч мест. Кроме того, в ближайшие три года построим ещё 5 объектов: 3 школы в Тольятти и 2 - в Самаре. Также в 2027-2028 годах возведем 6 детских садов: три в Тольятти, два в Самаре и один в микрорайоне «Южный город» в Волжском районе. В целом реализация этих проектов позволит создать дополнительно более 6 тысяч школьных и более 1 тысячи 600 дошкольных мест», - подчеркнул глава региона.

Самарская область продолжит активно участвовать в мероприятиях национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья».

Важными темами конференции также стали: использование цифровых технологий и искусственного интеллекта, обеспечение безопасности, поддержка одаренных детей и педагогов.

Еще одно направление, которое сегодня отметил глава региона – организация шахматных классов в каждой школе. Вячеслав Федорищев поручил министерствам образования и спорта открыть шахматные классы во всех школах к началу следующего учебного года, где еще они не открыты.

Отдельно обсудили результаты ЕГЭ: более 40% региональных выпускников на ЕГЭ сделали свой выбор в пользу учебных предметов, позволяющих поступить на технические специальности, которые очень востребованы в Самарской области.

Кроме того, Вячеслав Федорищев отметил, что Самарская область вошла в пятерку лучших регионов по реализации плана повышения качества математического и естественно-научного образования по итогам прошедшего учебного года.

«Еще одна важная задача – сформировать и укрепить у подрастающего поколения чувство патриотизма и гражданственности, осознания традиционных семейных ценностей. Пробудить в нем интерес к изучению и сохранению историко-культурного наследия многонационального Самарского края», - добавил губернатор.

С основным докладом о реализации национальных приоритетов в региональной системе образования выступил министр образования Самарской области Виктор Акопьян. Министр осветил ключевые образовательные тренды.

«Августовская конференция – одно из главных событий года для работников сферы образования. В рамках конференции мы подвели итоги прошедшего учебного года и установили задачи на следующий. Обсудили создание современной инфраструктуры и цифровизацию образования, развитие дошкольного образования, новые предметы и оценки за поведение в школах, а также повышение качества математического и естественно-научного образования, популяризацию СПО, в том числе федпроекта «Профессионалитет». Отдельное внимание уделили мерам поддержки педагогов», – отметил Виктор Акопьян.

Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов региона, академик РАН Геннадий Котельников напомнил, что вузы Самарской области готовят специалистов практически по всем специальностям и направлениям подготовки, существующим в системе высшего образования России. «В этом году для региона было установлено 12 100 бюджетных мест, в том числе 9 690 мест по программам бакалавриата и специалитета. Учитывая то, что в этом году школы региона окончили 12 500 одиннадцатиклассников, большинство самарских выпускников имеют возможность учиться в самарских вузах на бюджетных местах. Окончательные итоги приемной кампании еще не подведены, но уже сейчас можно с удовлетворением констатировать, что более 75% выпускников самарских школ будут учиться в местных вузах на бюджетной основе. Более того, среди студентов - около 20% – из других регионов России, 8% – иностранные студенты. Это говорит о том, что Самарская область – крупный экспортер высшего образования. Наш безусловный приоритет – поддержка участников специальной военной операции, в том числе в сфере высшего образования. Определена квота для них в размере 10% от общего числа бюджетных мест – 969 мест. А по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева с прошлого года введена новая мера поддержки. Участникам и вдовам участников СВО при платном обучении в государственных вузах затраты по его оплате компенсируются за счет средств областного бюджета», - отметил Геннадий Котельников.

Помимо всего, поступило предложение создать систему для возможности бесплатных занятий в частных клубах детям участников СВО. «Это наш долг перед теми, кто отдает все ради нас. Необходимо получить реальность, в которой каждый ребенок участника СВО сможет бесплатно заниматься в спортивной секции. Пусть они чувствуют: их не забыли, их ценят, о них заботятся. Пусть эти дети растут сильными — физически и духовно. Пусть они знают: пока их родители защищают Родину, Родина защищает их», - подчеркнул Александр Живайкин.

 

Фото:   Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.
25 августа 2026, 15:39
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба в Самарской области
Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Политика
468
Сегодня, 24 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, на котором обсудили механизмы устранения последствий атак БПЛА.
24 августа 2026, 17:56
Вячеславу Федорищеву доложили, как организована поддержка работников и предпринимателей, пострадавших после атак БПЛА
Сегодня, 24 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, на котором обсудили механизмы... Политика
931
В пятницу, 21 августа, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области. Церемония, приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации, состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д
21 августа 2026, 17:25
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области накануне Дня флага России
В пятницу, 21 августа, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области. Церемония, приуроченная ко Дню государственного... Политика
1757
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 25 августа, прошла ежегодная августовская конференция работников образования Самарской области. В ней принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
25 августа 2026  19:20
Вячеслав Федорищев принял участие в августовской конференции работников образования Самарской области
363
Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.
25 августа 2026  15:39
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба в Самарской области
467
Сегодня, 24 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, на котором обсудили механизмы устранения последствий атак БПЛА.
24 августа 2026  17:56
Вячеславу Федорищеву доложили, как организована поддержка работников и предпринимателей, пострадавших после атак БПЛА
930
В пятницу, 21 августа, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области. Церемония, приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации, состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д
21 августа 2026  17:25
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области накануне Дня флага России
1757
19 августа Виталий Шабалатов провел совещание по вопросу повышения уровня безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
20 августа 2026  19:20
В облправительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
1662
Весь список