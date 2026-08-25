В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Волгина и Аэродромной

С 10:00 26 августа до 23:59 15 сентября в Самаре будет ограничено движение и запрещены остановка и стоянка транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, по ул. Волгина на пересечении с ул. Аэродромной (поворот на ул. Волгина будет невозможен).
Ограничение связано с работами по реконструкции теплосети ПАО «Т Плюс».
Маршруты общественного транспорта по данному участку улицы Волгина не проходят. Водителей частного транспорта и СИМ просим заранее планировать пути объезда.
Фото: пресс-служба администрации Самары