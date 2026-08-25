1500 жителей Курска увидели кадры фронтовых операторов Самарской студии кинохроники

22 августа в главном зале Спортивно-концертного комплекса города Курска состоялся показ Самарской хроники о событиях Курской битвы. Он был организован в рамках матчевой встречи по боксу, приуроченной к 83-й годовщине победы Красной армии в Курской битве. Гости и участники, около 1500 человек, увидели на экранах уникальные кадры фронтовых операторов Самарской студии кинохроники, создававших кинолетопись Победы.



«Самарская кинохроника — уникальный исторический источник, и невероятно ценно, что мы можем сами знакомиться с этими документальными материалами, показывать кадры нашим детям и внукам, соотечественникам и жителям других стран. Для сегодняшних жителей Курска эти кадры — не просто часть общенациональной памяти, а личная связь с судьбоносными событиями, которые разворачивались на их земле — без прикрас, с подлинными эмоциями и деталями», – отметил глава города Самары Иван Носков.



Курская битва, одно из самых масштабных сражений в истории человечества, завершилась 23 августа 1943 года. Во время тяжелых боев фронтовые киногруппы фиксировали происходящее в ходе сражения прямо на передовой, и благодаря их работе сегодняшний зритель может увидеть те далекие события.



«Наша студия ведет кинолетопись с 1941 по 1945 год. Фонды постоянно реставрируют: специалисты осматривают пленки, устраняют дефекты, оцифровывают кадры, стараясь сохранить их первоначальный вид. Параллельно очищают от шумов и синхронизируют со звуком имеющиеся фонограммы. Мы возвращаем пленки к жизни, и каждый восстановленный кадр — это голос из прошлого, который нельзя потерять», – рассказал директор АО «Самарская студия кинохроники» Александр Безуглов.



Напомним, что 27 августа, в День российского кино, на Софийской набережной в Самаре состоится торжественная церемония открытия Международного фестиваля кинохроники «БРИКС», приуроченного к 85-летию исторического парада войск Красной Армии на площади имени В.В. Куйбышева 7 ноября 1941 года и Битве за Москву. В 17:00 начнется показ документальной картины Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой», а в 18:15 — показ первой серии киноэпопеи «Битва за Москву» (12+) режиссера Юрия Озерова. Вторую, третью и четвертую серии можно будет посмотреть с 28 по 30 августа в 17:00.



Также в рамках фестиваля в кинотеатре «Филин» будут показаны другие картины, расписание опубликовано в группе ВКонтакте https://vk.ru/wall-51990339_17801. Вход свободный.

Фото: пресс-служба администрации Самары