Вячеслав Федорищев 25 августа рааботает в Чапаевске. Губернатор начал с главного – с безопасности.

Глава региона провел совещание с представителями силовых структур. Эти вопросы всегда в фокусе внимания областного правительства, и в каждой поездке в муниципалитет имеют первостепенное значение.

– С главой города Александром Красновым обсудили механизмы помощи пострадавшим от атаки БПЛА на логистический центр Ozon, включая трудоустройство работников центра. Здесь уже есть выработанные решения. С компанией наша администрация тоже на связи, они также оказывают работникам необходимую поддержку.

Встретился с нашими участниками спецоперации. Все они члены Ассоциации ветеранов СВО в Чапаевске. Сейчас отделение возглавляет Александр Мацуль. Он сам прошел через зону боевых действий и знает, что такое возвращение к гражданской жизни. А в вопросах поддержки наших героев и членов их семей важны не только государственные меры, но и личное участие, особая атмосфера доверия. И о таком подходе неоднократно говорил.

Пообщались с ребятами. Они рассказали о работе организации, поделились планами. Отдельное внимание – патриотическому воспитанию молодежи. К нашему разговору присоединился Роман Плотников – первый заместитель председателя региональной организации «Центр Плотниковых – детям», где с воспитанниками также занимаются военнослужащие, участники СВО, ветераны боевых действий и офицеры в запасе. Безусловно, такая синергия двух организаций важна в работе с подрастающим поколением.

Участие во встрече также принял председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов. Он также включен в работу по поддержке ветеранов и их семей.

Говорили и о наболевшем. Просили не для себя – для общего дела: помочь с приобретением мебели, спортивного инвентаря. Все взяли в работу, – написал губернатор в своем канале в MAX.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области