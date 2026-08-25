Команда Москвы стала чемпионом Спартакиады народов России по гандболу среди женских команд

В Тольятти в универсальном спортивном комплексе «Олимп» завершились соревнования по гандболу среди женских команд в рамках Спартакиады народов России.

В финале сборная Москвы обыграла команду Ростовской области - 37:29.

В матче за бронзу Московская область взяла верх над Краснодарским краем - 34:31.

Пятое место в турнире заняла сборная Самарской области, которая сегодня обыграла соперниц из Астрахани - 32:29.

В борьбе за седьмое место команда Волгоградской области была сильнее Адыгеи - 33:29.

Девятое место разыграли команды Башкортостана и Санкт-Петербурга - 38:32, в споре за одиннадцатую строчку Ставропольский край обыграл Удмуртию - 35:32.

На этом гандбольные соревнования Спартакиады народов России в Тольятти завершены.

Фото: Вячеслав Прасолов / минспорта СО