В Тольятти завершили создание мурала в рамках фестиваля уличной культуры «ФормАРТ»

В Тольятти завершили работу над муралом «Нежность», созданным в рамках VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Масштабное изображение появилось на фасаде жилого дома по адресу: ул. Механизаторов, 3. Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Автор работы — художник Семён Ефентьев. Его эскиз был признан лучшим по итогам отборочного этапа среди 20 представленных в Самарской области работ. В основу изображения легла идея дружбы народов России — одна из ключевых тем фестиваля этого года, посвящённого укреплению межнационального согласия, мира и взаимного уважения.

Теперь масштабная работа стала частью городской среды Тольятти и ещё одним арт-объектом, который рассказывает о единстве и многообразии народов России через современное уличное искусство. Каждый житель и гость города может увидеть работу.

23 августа в Кирове состоялась торжественная церемония закрытия VII сезона фестиваля «ФормАРТ», где наградили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа. По итогам фестиваля победителем стал Александр Попов из Республики Татарстан с работой «Семейные традиции». Второе место занял Иван Сергеев из Саратовской области с работой «Лица одной страны», третье — Екатерина Парюшкина из Нижегородской области с работой «Колыбель единого эпоса». Победители и призёры получили гранты на развитие творческой деятельности.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области