В Ставропольском районе сотрудники ГАИ задержали тольяттинца за хранение наркотиков

В августе текущего года во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов такси под управлением жителя Тольятти.

Во время административной процедуры полицейские спросили водителя и пассажира о наличии у них запрещенных веществ. Мужчины ответили отрицательно, но поведение пассажира вызвало подозрение у сотрудников Госавтоинспекции, так как он заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы.

Полицейские предположили, что пассажир, возможно, причастен к незаконному обороту наркотиков, и передали информацию о задержании в дежурную часть; на место прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские изъяли с земли зип-пакет с веществом белого цвета, от которого в присутствии понятых попытался избавится пассажир при проведении личного досмотра.

Со слов ранее неоднократно судимого за имущественные преступления и распространение запрещённых веществ 32-летнего жителя Тольятти, он нашел наркотики и хранил их для личного употребления. Данная версия тщательно изучается оперуполномоченными.

Задержанного полицейские направили на медицинское освидетельствование. В настоящее время биоматериал находится на исследовании, по результатам которого, при наличии оснований, оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков будет составлен и направлен в суд для принятия решения протокол об административном правонарушении.

Изъятое вещество сотрудники полиции направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что оно содержит наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области