«Ночь кино 2026»: мероприятия Музея Эльдара Рязанова

29 августа (суббота) Музей Эльдара Рязанова примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино 2026»..

Пространство музея

С 10.00 до 18.00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) – мемориальную комнату семьи Рязановых, залы «Куйбышев – запасная столица» и «В гостях у Рязанова».

В 12.00 и 12.30 пройдет мастер-класс «Мастерская костюмера» (6+).

Художник по костюмам – одна из важнейших профессий в кино. Именно он создает образы, через которые раскрываются характеры персонажей и задается общий тон фильму. На занятии каждый сможет попробовать себя в роли костюмера: дети придумают собственного героя и создадут для него уникальный наряд из различных материалов. Он поможет юным художникам раскрыть суть их персонажа.

Вход на мероприятия свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылкам:

12.00 – https://vk.cc/d0KSGu

12.30 – https://vk.cc/d0KSIe

В 14.00 и 14.30 состоится мастер-класс «Нарисуй кино» (6+).

На занятии каждый ребенок создаст свою историю с помощью бумажной камеры и пленки. Дети придумают героев, события и сюжет, становясь полноправными режиссерами собственного кино. Так юные посетители превратят рисунки в настоящий мини-фильм.

Вход на мероприятия свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылкам:

14.00 – https://vk.cc/d0KSJS

14.30 – https://vk.cc/d0KSLe

В 17.00 начнется экскурсия «Было время» (12+). Ее проведет историк, главный хранитель Музея Эльдара Рязанова Татьяна Пульная.

Дом, в котором располагается Музей Рязанова, имеет длинную историю – ему более 150 лет. Первые сведения о нем относятся к 1870-м годам. Тогда это место на Саратовской улице приобрела жена статского советника и аптекаря Александра Лотц и построила там небольшой дом в два этажа. Одним из самых известных его владельцев был штабс-капитан Николай Залесов. Сейчас дом выглядит именно так, как его задумывал последний хозяин. Залесов достроил его до трех этажей, преобразовал, расширил дворовую часть, где появились различные хозяйственные постройки.

На экскурсии гости смогут рассмотреть декоративные элементы на фасаде дома, узнать о его архитектурных особенностях и этапах строительства, прогуляться по двору, увидеть дореволюционные фотографии здания и сравнить их с его современным видом.

При Залесове дом был доходным, а в советский период его разделили на коммуналки. В 1920-х годах семья Шустерман (родственники Эльдара Рязанова по линии матери) получила в нем комнату в коммунальной квартире № 1. Сейчас это пространство стало мемориальной комнатой музея.

Внутри экскурсанты смогут увидеть экспозицию музея глазами владельцев и жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. Посетители узнают, кто были соседи Шустерманов, где раньше был вход в дом, где стояла кухонная плита и какие блюда на ней готовили. Также гости рассмотрят интерьеры и детали внутри дома. Татьяна Пульная расскажет, как могли выглядеть помещения и какая мебель в них стояла, сколько слоев краски было найдено при исследовании мемориальной комнаты, где располагались окна и почему поменяли их местоположение.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d0KSTg

Сквер Эльдара Рязанова

В Сквере Рязанова в этот день пройдет серия кинопоказов. Вход на кинопоказы свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

В 15.00 можно будет посмотреть комедийный семейный фильм «Чебурашка 2» (Дмитрий Дьяченко, 2025, 6+). Показ организован при поддержке «РОСКИНО».

В 18.00 начнется советская детская кинокартина «Эта тревожная зима» (Игорь Николаев, 1975, 0+).

В 19.30 пройдет показ музыкального фильма «Буратино» (Игорь Волошин, 2026, 6+). Показ организован при поддержке «РОСКИНО».

Городское пространство

В 15.00 пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина» (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.

Фильм «Берегись автомобиля» (1966, 12+) неотрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого.

На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре.

Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d0KSRh

Вечер завершится третьей встречей просветительского проекта Музея Эльдара Рязанова «Берегись кино» (12+). Посетителей ждет лекция «Оттепель в диалоге с миром: как отечественное кино возвращалось на международный экран» (12+). Ее прочитает киновед, кинокритик, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания Даниил Смолев. Мероприятие начнется в 20.00 и пройдет в кинотеатре «Художественный».

Существует распространенное заблуждение, будто отечественное кино – это остров, стоящий посреди океана. Где-то далеко есть Голливуд, построенный на «системе звезд» и захватывающем сторителлинге. Поближе – неспешное европейское кино, которое привыкло мыслить «опущенными звеньями». А еще есть мы – совершенно ни на кого не похожие, всегда выбирающие свой особый путь.

Эпоха оттепели в этой связи уникальна. После продолжительной изоляции советское кино открылось миру, став частью европейского «молодого» кино и «новых волн». В этот короткий период оно активно вбирало опыт зарубежных новаторов, вспомнило о своем авангардном прошлом, а главное – совершило собственный прорыв в области киноязыка.

На лекции Даниил Смолев попробует восстановить экранный диалог прошлого – между нами и миром. Опираясь на работы ключевых режиссеров 1950–1960 годов, фильмы «Летят журавли» (1957, 12+), «Застава Ильича» (1964, 12+), «Рим в 11 часов» (1952, 12+), «Дайте жалобную книгу» (1965, 0+), «Берегись автомобиля» (1966, 12+) и другие кинокартины, лектор расскажет и покажет, почему отечественное кино – это не остров.

Партнерская площадка и место проведения мероприятия – кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d0KSV9

Напомним, что ПросветПроект «Берегись кино» – это серия встреч в разных жанрах. Он включает лекции и творческие встречи, читки и театрализованные представления, записи подкастов и кинопоказы. Куратор от музея – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Вячеслав Вербовой.

Музей Эльдара Рязанова

г. Самара, ул. Фрунзе, 120

Режим работы:

Ежедневно: 10.00 – 18.00

Четверг: 12.00 – 20.00

Фото: пресс-служба Музея