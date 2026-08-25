В Самаре будут судить пособника мошенников, причинившего россиянам ущерб на 9 млн рублей

Следственной частью СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимого жителя Самары 1990 года рождения. Бывший кладовщик одного из обществ с ограниченной ответственностью обвиняется в участии в противоправной схеме в качестве дроппера - лица, предоставляющего свои банковские счета и карты для транзита и обналичивания похищенных денежных средств.

Следователи полиции установили, что в апреле прошлого года мужчина в социальной сети вступил в переписку с женским аккаунтом и получил предложение «легкого заработка»: проводить различные операции с криптовалютой по указаниям кураторов.

Оперуполномоченные Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области, задержав злоумышленника при попытке обмена 993 тысяч рублей, по информации в его телефоне установили, что с июля по сентябрь 2025 года, по указанию куратора, с которым его познакомила интернет-знакомая, обвиняемый принимал множество переводов и через криптообменник в Самаре переводил деньги на указанные им счета.

Следователи полиции провели анализ выписок по банковским счетам фигуранта: денежные средства поступали ему от обманутых жителей Воронежа, Архангельска, Липецкой области, Красноярского края и Республики Башкортостан. Суммарный объем денежных средств, прошедших через «руки» задержанного, составил свыше 9 млн рублей.

Также сотрудники органов внутренних дел установили личность одного из потерпевших от его противоправных действий: у жителя Самары 1956 года рождения, введенного в заблуждение мошенниками, обвиняемый лично забрал свыше 2 млн рублей.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, 6 эпизодов), ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» мужчина признался следователю, что со временем осознал противоправный характер своей деятельности, но продолжил участвовать в схеме из-за получаемого вознаграждения. За весь период участия в противоправной схеме он получил порядка 360 000 рублей.

В настоящее время мужчине вручена копия обвинительного заключения, на его счета и недвижимое имущество его родственницы наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области