В Самарской области осуждена мошенница, похитившая из областного бюджета свыше 1,9 млн рублей

В Самаре, в суд направлялось уголовное дело, возбужденное по статье "Мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами", в отношении 44-летней ранее не судимой многодетной жительницы Кировского района. В ходе предварительного расследования трех эпизодов мошеннических действий женщина, скрывавшаяся от следствия, задерживалась сотрудниками уголовного розыска и по решению суда содержалась под стражей.

Злоумышленница с целью незаконного получения денежных выплат и средств материнского капитала договорилась с сообщниками о возможности и способе совершения противоправного деяния. Преступница дважды подавала заявления в государственное казенное учреждение, содержащие сведения о причитающихся ей выплатах якобы в связи с рождением четвертого и пятого ребенка одинокой матерью и о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. При подаче документов женщина предупреждалась соцработниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

Следователи установили, что для получения необходимых выплат женщина предоставила ложные сведения о рождении ею четвертого ребенка в Отдел ЗАГС города Екатеринбурга, а пятого – г.о. Самары. С целью обналичивания части средств материнского капитала сообщница злоумышленницы приобрела на ее имя в Пензенской области земельный участок и взяла кредит на строительство дома. Погашение основного долга и уплата процентов по займу осуществлялась государственным учреждением на основании заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

На основании поданных документов в период с июня 2017 года по май 2021 года безработная женщина получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму свыше 1,9 млн рублей.

Следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ У МВД России по г.Самаре проведены выемки документации, послужившей основанием для назначения преступнице пособий и выплат. Также установлен и допрошен ряд свидетелей – работников регистрирующих органов и Фондов социальной защиты населения, подтверждающих неправомерное обращение жительницы Самарской области о начислении ей социальных выплат и средств материнского капитала; материалы о противоправной деятельности ее сообщников выделялись в отдельное производство.

Сотрудниками органов внутренних дел с женщиной проведена разъяснительная работа, в результате которой она добровольно возместила часть имущественного ущерба в размере 270 тысяч рублей. На имущество злоумышленницы – два отечественных автомобиля и банковские счета -наложен арест. Три уголовных дела соединены в одно производство, расследованы и переданы в суд для принятия решения по существу.

Суд, признал многодетную женщину виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Кроме того, преступница обязана выплатить 1 922 958,29 рубля в пользу Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, а также регионального Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области