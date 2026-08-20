В Самарской области осуждена мошенница, похитившая из областного бюджета свыше 1,9 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Работа по повышению уровня безопасности в школах Самары будет продолжена в течение всего учебного года.
В школах Самары прошли всероссийские учения по обеспечению антитеррористической безопасности
В четверг, 20 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил паспорта 10 школьникам, достигшим 14-летнего возраста.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил паспорта юным гражданам России в преддверии Дня государственного флага
 В среду, 19 августа 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел  Виталий Шабалатов.
На заседании облправительства обсудили стратегию развития культуры на период до 2036 года
В Самарской области в 2026 году будет проведено 309 инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
В Самарской области усилят безопасность дорог около школ
По информации Приволжского УГМС ночью 21 августа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью 21 августа в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
Директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Гальцов принял участие в выездном заседании оперативного штаба по реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» и мероприятий по капитализации территорий д
Руководство филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области приняло участие в заседании оперативного штаба
В Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области прошло обучение навыкам оказания первой помощи.
Сотрудники УФНС региона освоили навыки оказания первой помощи по программе «Стоп кровь»
В Новокуйбышевске прошел региональный этап соревнований по волейболу в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по Самарской области.
Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.13
-0.03
EUR 98.55
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске
Рекламный тур для туроператоров из девяти российских регионов проходит в Самаре
В ГД рассказали, как вернуть деньги за отмененный авиарейс
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области осуждена мошенница, похитившая из областного бюджета свыше 1,9 млн рублей

340
Суд, признал многодетную женщину виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

В Самаре, в суд направлялось уголовное дело, возбужденное по статье "Мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами", в отношении 44-летней ранее не судимой многодетной жительницы Кировского района. В ходе предварительного расследования трех эпизодов мошеннических действий женщина, скрывавшаяся от следствия, задерживалась сотрудниками уголовного розыска и по решению суда содержалась под стражей.

Злоумышленница с целью незаконного получения денежных выплат и средств материнского капитала договорилась с сообщниками о возможности и способе совершения противоправного деяния. Преступница дважды подавала заявления в государственное казенное учреждение, содержащие сведения о причитающихся ей выплатах якобы в связи с рождением четвертого и пятого ребенка одинокой матерью и о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. При подаче документов женщина предупреждалась соцработниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

Следователи установили, что для получения необходимых выплат женщина предоставила ложные сведения о рождении ею четвертого ребенка в Отдел ЗАГС города Екатеринбурга, а пятого – г.о. Самары. С целью обналичивания части средств материнского капитала сообщница злоумышленницы приобрела на ее имя в Пензенской области земельный участок и взяла кредит на строительство дома. Погашение основного долга и уплата процентов по займу осуществлялась государственным учреждением на основании заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

На основании поданных документов в период с июня 2017 года по май 2021 года безработная женщина получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму свыше 1,9 млн рублей.

Следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ У МВД России по г.Самаре проведены выемки документации, послужившей основанием для назначения преступнице пособий и выплат. Также установлен и допрошен ряд свидетелей – работников регистрирующих органов и Фондов социальной защиты населения, подтверждающих неправомерное обращение жительницы Самарской области о начислении ей социальных выплат и средств материнского капитала; материалы о противоправной деятельности ее сообщников выделялись в отдельное производство.

Сотрудниками органов внутренних дел с женщиной проведена разъяснительная работа, в результате которой она добровольно возместила часть имущественного ущерба в размере 270 тысяч рублей. На имущество злоумышленницы – два отечественных автомобиля и банковские счета -наложен арест. Три уголовных дела соединены в одно производство, расследованы и переданы в суд для принятия решения по существу.

Суд, признал многодетную женщину виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Кроме того, преступница обязана выплатить 1 922 958,29 рубля в пользу Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, а также регионального Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В эфире программы одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Самарской области местной жительнице не могут поставить правильный диагноз.
10 августа 2026, 21:24
В Самарской области возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании девушке медицинских услуг
В эфире программы одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Самарской области местной жительнице не могут поставить правильный диагноз. Закон
1659
Следственным отделом по Промышленному району Самары предъявлено обвинение 30-летним мужчине и женщине  по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшег".
30 июля 2026, 16:47
В Самаре пара  обвиняется в жестоком избиении женщины, повлекшем ее смерть
Следственным отделом по Промышленному району Самары предъявлено обвинение 30-летним мужчине и женщине  по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда... Закон
2543
11 июля 2026 года на балконе своей квартиры, расположенной в одном из МКД по улице Гагарина города Самары, было обнаружено тело женщины 1987 года рождения.
14 июля 2026, 17:40
Самарец подозревается в  убийстве своей знакомой
11 июля 2026 года на балконе своей квартиры, расположенной в одном из МКД по улице Гагарина города Самары, было обнаружено тело женщины 1987 года рождения. Закон
3911
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.
19 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России
1099
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
658
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
1069
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
1122
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1277
Весь список