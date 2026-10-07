Варвара Вологдина из Самарской области стала призером всероссийских соревнований по киокусинкай

В Новосибирской области состоялся мемориал Андрея Якутова - соревнование, которое проводится на протяжении 34 лет в память о спортсмене и тренере, стоявшем у истоков развития киокусинкай в регионе.

Турнир является международным - участвуют 1300 спортсменов из 16 стран и 34 регионов России. В его рамках также были разыграны всероссийские соревнования для спортсменов 10-11 лет.

Призером всероссийских соревнований в возрастной категории 10-11 лет в весе до 45 кг стала спортсменка из Самарской области Варвара Вологдина, воспитанница тренера Я.М. Богданова.

Фото: Самарский спорт