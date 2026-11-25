В Госдуме рассматривается законопроект №17107-9, предусматривающий новое условие для сохранения ежемесячного пособия по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу. Документ внесло правительство 23 октября 2026 года. Поправки вносятся в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, и закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Сейчас закон не требует минимального срока отпуска по уходу за ребенком, после которого можно вернуться к работе и продолжить получать пособие до 1,5 года. Согласно предложенным положениям, при выходе на работу раньше этого возраста право на выплату сохранится только у тех, кто пробыл в отпуске не менее двух месяцев. Одновременно законопроект увеличивает на 30 календарных дней в год лимиты оплачиваемого больничного по уходу за больным ребенком.

Таким образом, инициатива не отменяет пособие, а вводит дополнительное условие для тех, кто возвращается на работу досрочно, пишут "Известия".