Утром в среду, 25 ноября, в Самаре скорректировали режим работы общественного транспорта. Об этом сообщили представители ООО «Самара Авто Газ», пишет 63.ру.

«Распоряжение руководителя управления гражданской защиты — остановить весь подвижной состав в Куйбышевском районе Самары. Остановлены автобусы маршрутов № 5д, 17, 26, 32, 36, 66, 86, 90, 91, 119, 177 и 1 (в Рощинский, пригородный — Прим. ред.)», — пояснили представители перевозчика.

Однако с 1:06 в Самарской области действует режим «Беспилотная опасность». Местные жители сообщают о взрывах в южной части Самары — преимущественно в Куйбышеском районе. Кроме того, около 4:00 в некоторых частях города включили сирены, а в 4:30 — уже во всей областной столице. Хотя объявлений о ракетной опасности не было.

«Уважаемые жители Самарской области! Идет отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы. Включены предупреждающие сирены. Соблюдайте правила безопасности. Сохраняйте бдительность, доверяйте только официальным источникам информации. Телефон экстренной помощи: 112», — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в 04:33 по местному времени.

Росавиация ввела в аэропорту Курумоч временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Напоминаем, в регионе действует запрет на съемку и публикацию последствий прилетов БПЛА и ракет.

Движение общественного транспорта восстановлено в 9:15.