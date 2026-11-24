На кортах «Тольятти теннис центра» состоялись первые региональные чемпионат и первенство в истории развития пиклбола Федерацией тенниса Самарской области.

Участниками стали 95 спортсменов в трех возрастоых группах: до 13 лет, до 17 лет и взрослые. Соревнования проходили в парном разряде.

Пиклбол является дисциплиной тенниса, но отличается от «большого» брата и ракетками, и мячом. Подготовка судей, тренеров и спортсменов проходила в Самарской области с марта 2026 года. За это время наши спортсмены уже успели проявить себя на Азиатских играх в Китае и на открытом чемпионате Европы в Турции.

Юноши до 13 лет

Степан Евсеев / Яков Панков (оба Тольятти)

Фёдор Кириленко / Демид Пресняков (оба Тольятти)

Максим Рыбкин / Владислав Подлеснов (оба Самара)

Девушки до 13 лет

Александра Лихачёва / Ева Лихачёва (обе Самара)

Вера Крылова / Елизавета Тёплая (обе Тольятти)

Диана Гайнанова (Самара) / Мария Кузнецова (Тольятти)

Юноши до 17 лет

Даниил Голинских / Станислав Колесников (оба Тольятти)

Глеб Данилов / Давыд Кустов (оба Тольятти)

Владислав Шаталаев / Тимофей Крылов (оба Тольятти)

Девушки до 17 лет

Виктория Марулина / Николь Платонова (обе Самара)

Мария Гришина (Тольятти) / Алиса Юнусова (Самара)

Ева Жужома (Тольятти) / Агата Ивко (Самара)

Мужчины

Максим Шаридода (Самара) / Матвей Филиппов (Тольятти)

Александр Герасимов (Самара) / Владислав Колесников (Тольятти)

Глеб Данилов / Давыд Кустов (оба Тольятти)

Женщины

Соня Родина / Алиса Гайнулина (обе Тольятти)

Ева Жужома (Тольятти) / Агата Ивко (Самара)

Алёна Самарина / Екатерина Березина (обе Тольятти)

Фото: минспорта СО