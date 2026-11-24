На кортах «Тольятти теннис центра» состоялись первые региональные чемпионат и первенство в истории развития пиклбола Федерацией тенниса Самарской области.
Участниками стали 95 спортсменов в трех возрастоых группах: до 13 лет, до 17 лет и взрослые. Соревнования проходили в парном разряде.
Пиклбол является дисциплиной тенниса, но отличается от «большого» брата и ракетками, и мячом. Подготовка судей, тренеров и спортсменов проходила в Самарской области с марта 2026 года. За это время наши спортсмены уже успели проявить себя на Азиатских играх в Китае и на открытом чемпионате Европы в Турции.
Юноши до 13 лет
Степан Евсеев / Яков Панков (оба Тольятти)
Фёдор Кириленко / Демид Пресняков (оба Тольятти)
Максим Рыбкин / Владислав Подлеснов (оба Самара)
Девушки до 13 лет
Александра Лихачёва / Ева Лихачёва (обе Самара)
Вера Крылова / Елизавета Тёплая (обе Тольятти)
Диана Гайнанова (Самара) / Мария Кузнецова (Тольятти)
Юноши до 17 лет
Даниил Голинских / Станислав Колесников (оба Тольятти)
Глеб Данилов / Давыд Кустов (оба Тольятти)
Владислав Шаталаев / Тимофей Крылов (оба Тольятти)
Девушки до 17 лет
Виктория Марулина / Николь Платонова (обе Самара)
Мария Гришина (Тольятти) / Алиса Юнусова (Самара)
Ева Жужома (Тольятти) / Агата Ивко (Самара)
Мужчины
Максим Шаридода (Самара) / Матвей Филиппов (Тольятти)
Александр Герасимов (Самара) / Владислав Колесников (Тольятти)
Глеб Данилов / Давыд Кустов (оба Тольятти)
Женщины
Соня Родина / Алиса Гайнулина (обе Тольятти)
Ева Жужома (Тольятти) / Агата Ивко (Самара)
Алёна Самарина / Екатерина Березина (обе Тольятти)
Фото: минспорта СО