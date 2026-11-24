В администрации Тольятти прошло очередное заседание Совета при главе г.о. Тольятти по делам казачества. Представители власти, городского казачьего общества, епархии и военнослужащих рассмотрели несколько аспектов в области образования, безопасности, культуры и оказания гуманитарной помощи казакам на СВО.

Глава г.о. Тольятти Илья Сухих отметил вклад казаков в работу по обеспечению общественной безопасности:

- Мы сотрудничаем с городским казачьем обществом "Тольяттинское" с 2025 года. Благодарю за работу, которую они проводят в городе. В непростые времена, которые переживает наша страна, нам особенно важна поддержка всех сознательных общественных объединений, которые готовы подставлять плечо. В первую очередь, через призму безопасности, защиты людей. И такое надёжное товарищеское плечо я вижу именно в казачестве. Особую благодарность выражаю казакам, которые ушли защищать наш город и регион в мобильных огневых группах. В составе отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ» парни круглосуточно стоят на страже покоя наших жителей. И это, на мой взгляд, очень важный показатель вовлечённости и ответственности казаков перед городом, областью и всей страной.

Участники заседания обсудили организацию дополнительных занятий для учащихся кадетских классов с образовательным казачьим компонентом по управлению БПЛА, 3Д-моделированию и робототехнике. Сегодня в школах №№ 16, 34 и 55 создано 17 казачьих кадетских классов, обучение в которых проходят 452 ребёнка. Департамент образования совместно с учреждениями, где есть технические возможности и специальные программы, прорабатывает вариант выездных и дистанционных занятий. Присутствующие отметили, что такие занятия будут полезны и актуальны для ребят.

Казаки с активной гражданской позицией неравнодушно относятся к обеспечению безопасности в городе. Атаман Городского казачьего общества "Тольяттинское" Павел Турков анонсировал, что планируется создать общественную организацию "Добровольная пожарная команда", где будут обучать спасателей добровольцев. Они смогут работать на территории города, где не хватает специалистов.

Городское казачье общество "Тольяттинское" занимается популяризацией казачьих традиций и патриотизма. Так, рассмотрели вопрос придания фестивалю казачьей культуры "Ермак" (крепость "Ставрополь-Тольятти") статуса городского с его включением в соответствующие муниципальные программы и планы.

Глава города подчеркнул степень важности фестиваля для города:

- Это наша история, традиции, культура. О них нельзя забывать. Поэтому мы договорились, что город будет всесторонне поддерживать фестиваль с точки зрения его организации и проведения, а само мероприятие войдёт в календарь общегородских событий культурной и военно-патриотической направленности.

В заключении заседания обсудили гуманитарную поддержку бойцов-тольяттинцев из казачьего добровольческого отряда "БАРС-15" (Ермак) и решили по возможности усилить эту работу.

Как сообщил Павел Турков, с начала СВО это единственное добровольческое подразделение казачьей направленности. Из жителей Самарской области в отряде порядка 30% - тольяттинцы.

- Казаки для нас - серьёзное подспорье. Приятно, что в Тольятти есть такие активные и заинтересованные люди. Мы будем их поддерживать. Мы видим, что сейчас общество сплотилось вокруг армии и президента. Администрация, казаки, военные - мы решаем одну задачу. В рамках нее должны действовать как единый механизм. Будем продолжать работу, - отметил Илья Геннадьевич, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти